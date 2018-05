Governo | torna lo spettro stallo

Governo - Paragone (M5s) : “Finalmente siamo tornati a dire che l’Europa è nemica dei cittadini” : In un breve video trasmesso su facebook Gianluigi Paragone elogia le rinnovate spinte anti-europee dei protagonisti della scena politica italiana Luigi Di Maio e Matteo Salvini: “Finalmente siamo tornati a dire che l’Unione europea è nemica dei cittadini e alleata del potere tecnocratico. Finalmente siamo tornati a dire quelle cose per cui mi ero candidato. Forse potevamo arrivarci anche un minuto prima…” L'articolo Governo, ...

Al Colle si ragiona su un Governo solo "elettorale" per tornare al voto a settembre : Ritorna l'ombra del voto anticipato. Anche al Quirinale, dove arrivano gli echi di una trattativa sul punto di franare. Perché, col passare delle ore, è evidente che Salvini non la regge più. E sta cercando una exit strategy per sfilarsi (leggi qui Angela Mauro).Il Colle attende pazientemente l'esito di questo ennesimo negoziato, ma il "che fare" è già all'ordine del giorno. In questa crisi infinita, in cui ...

Governo - SALVINI : "SIAMO AL TRATTO FINALE"/ Video - contratto M5s-Lega : "O c'è intesa o si torna al voto" : GOVERNO M5s-Lega, stallo su premier, programma e conTRATTO: Mattarella non parla dopo SALVINI e Di Maio e concede altro tempo. "ConTRATTO in bilico": scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 21:18:00 GMT)

Pensioni - Contratto Governo M5S-Lega : torna Quota 100? News 15/5 : Ultime notizie al 15/5 sulla prossima riforma delle Pensioni. Con molta probabilità i due leader (Lega-M5S) reintrodurranno la Quota 100. Intanto l’ex ministro Cesare Damiano pone alcuni interrogativi. Le ultime novità sulla stesura finale del “Contratto di Governo” – Ieri, 14 maggio 2018, come sappiamo, si sono svolte al Quirinale ancora una volta le Consultazioni […] L'articolo Pensioni, Contratto Governo M5S-Lega: ...

Governo - torna l'ipotesi delle urne Che conviene a Salvini e non a Di Maio : Tra i due partiti mancano le convergenze sui nodi più importanti, in primis quello del nome del premier dopo che si sono bruciate praticamente tutte le opzioni possibili. Questo perché Luigi Di Maio non rinuncia all'idea di fare il Primo Ministro, sapendo perfettamente che il tempo gioca a suo sfavore e che l'occasione di andare a governare gli sta sfuggendo tra le dita. I sondaggi Segui su ...

Governo - torna l'ipotesi urne Che conviene solo a Salvini Di Maio continua a perdere consensi : Tra i due partiti mancano le convergenze sui nodi più importanti, in primis quello del nome del premier dopo che si sono bruciate praticamente tutte le opzioni possibili. Questo perché Luigi Di Maio non rinuncia all'idea di fare il Primo Ministro, sapendo perfettamente che il tempo gioca a suo sfavore e che l'occasione di andare a governare gli sta sfuggendo tra le dita. I sondaggi Segui su ...

Governo : torna lo spettro stallo : Veti incrociati, difficili discussioni sul programma, nomi bruciati, cerini volanti: non c'è sbocco concreto alla trattativa sulla formazione del Governo M5S-Lega. Le due forze politiche sono distanti su diversi punti del contratto del Governo: migranti, infrastrutture e giustizia; ma lo scoglio che blocca la nascita dell'esecutivo rimane la stessa composizione del nuovo gabinetto di Governo, sopratutto il nome del presidente del Consiglio. Le ...

Meloni : no a Governo a guida M5S - meglio tornare al voto : 'Noi non possiamo fare parte di un governo a guida M5S'. Lo dice la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni nel corso del suo intervento in apertura della Direzione del partito. 'Rispetteremo ...

Meloni : no a Governo a guida M5S - meglio tornare al voto : 'Noi non possiamo fare parte di un governo a guida M5S'. Lo dice la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni nel corso del suo intervento in apertura della Direzione del partito. 'Rispetteremo ...

Governo - ULTIME NOTIZIE LEGA-M5S/ Live - Di Maio - Salvini e il futuro Premier : "Senza intesa si torna al voto' : Trattative di GOVERNO M5s-Lega: ULTIME NOTIZIE, domani terzo vertice a Milano tra Di Maio e Salvini. Incontro con Meloni, mentre Berlusconi..

Governo - ULTIME NOTIZIE LEGA-M5S/ Live - Di Maio - Salvini e il futuro Premier : “Senza intesa si torna al voto" : Trattative di GOVERNO M5s-Lega: ULTIME NOTIZIE, domani terzo vertice a Milano tra Di Maio e Salvini. Leader grillino incontra Meloni: "contratto solo con Carroccio". E Berlusconi intanto..(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 11:02:00 GMT)

Governo : rebus premier - in M5S dubbi su nome terzo - torna ipotesi Di Maio (3) : (AdnKronos) – Tra i nomi esterni che circolano in queste ore, tornano quelli dell’ex presidente dell’Istat ed ex ministro del Lavoro Enrico Giovannini; agli Esteri, ammesso che la casella non venga occupata da Di Maio, il diplomatico Giampiero Massolo, che rumors volevano in corsa per la premiership, voce smentita seccamente dai 5 Stelle. Tra le ‘quote rosa’ di un possibile Governo giallo-verde, stando al toto-nomi ...

Governo : rebus premier - in M5S dubbi su nome terzo - torna ipotesi Di Maio : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – Ieri era la soluzione, ma oggi inizia già a vacillare. Oltre a non avere un premier terzo nel cassetto -“di alto profilo, non un tecnico e con una chiara impronta politica” l’identikit tracciato- nel M5S crescono i dubbi sul nome da individuare per affidargli il mandato a formare il Governo. E anche se la garanzia potrebbe essere quella di un ruolo forte di Salvini e Di Maio in una sorta di ...

Ritorna l'ipotesi Salvini premier "Al 50% Matteo a Palazzo Chigi" Governo - esclusiva Affaritaliani.it : Governo Lega-M5S, Matteo Salvini presidente del Consiglio: secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti ai massimi livelli, è questo il vero obiettivo della Lega, rimasto finora assolutamente top secret, nelle trattative ormai avanzate con i 5 Stelle e Luigi Di Maio... Segui su Affaritaliani.it