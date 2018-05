Governo | Tensione sui mercati | spread in rialzo

**Governo : nodo Ilva su tavolo M5S-Lega - tensione Di Maio-Salvini** : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – Il giorno dopo il fallimento del tavolo ministeriale sull’Ilva, il caso dello stabilimento di Taranto irrompe nel faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti M5S, infatti, tra i due ci sarebbero state frizioni rispetto al ‘dossier’ che con ogni probabilità, e a meno di colpi di scena dell’ultimo minuto, dovrebbe ricadere ...

Forza Italia - Carfagna : voteremo no o astensione - dipende dal Governo : "Noi di Forza Italia sicuramente saremo all'opposizione, ma valuteremo di volta in volta". E' quanto ha dichiarato Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata FI, aggiungendo: "Senza sapere ...

Governo - Salvini e Di Maio chiedono 24 ore al Colle. Fi valuta 'astensione critica' : 'Se un'altra forza politica della coalizione di centrodestra ritiene di assumersi la responsabilità di creare un Governo con i cinquestelle, prendiamo atto con rispetto della scelta. Non sta certo a ...

Governo - Salvini e Di Maio chiedono 24 ore al Colle. Fi valuta «astensione critica» : Ventiquattrore di tempo per trovare un'intesa in extremis, scongiurare l'ipotesi Governo neutrale e, nell'assai probabile eventualità che questo non riceva la fiducia, un ritorno...

Dal Governo neutrale all'astensione benevola : il glossario della crisi : APPOGGIO ESTERNO Si definisce così il sostegno di una forza politica a una maggioranza di governo di cui non fa parte. Può essere diretto , con voto di fiducia, o indiretto , tramite l'astensione ...

Governo - Toti - FI - : 'Se va bene astensione - se va male votiamo no' : "Se va bene ci asterremo, se va male voteremo all'opposizione". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a Rai3, spiegando come si muoverà Forza Italia in vista di un ...

Governo - Salvini e Di Maio chiedono 24 ore al Colle. Fi valuta 'astensione critica' : Ventiquattrore di tempo per trovare un'intesa in extremis, scongiurare l'ipotesi Governo neutrale e, nell'assai probabile eventualità che questo non riceva la fiducia, un ritorno al voto in piena ...

Governo - Salvini e Di Maio chiedono 24 ore al Colle. Fi valuta "astensione critica" : Ventiquattrore di tempo per trovare un'intesa in extremis, scongiurare l'ipotesi Governo neutrale e, nell'assai probabile eventualità che questo non riceva la fiducia, un ritorno...

Governo - Toti (FI) : “Suggerisco astensione critica. Paura voto? No - inutili elezioni a luglio per avere stessi risultati” : “Un’astensione critica o benevola, chiamatela come vi pare. Questo è il mio suggerimento”. A proporlo è il presidente della regione Liguria, il forzista Giovanni Toti, che fuori da Montecitorio ha risposto ai cronisti a proposito del via libera di Forza Italia a un Governo Lega-M5s. “Sarà Berlusconi a decidere”, ha poi aggiunto. “Non è in discussione una fiducia, al massimo un’astensione”. E sulla ...

Governo - Toti a Berlusconi : «Astensione benevola a Lega-M5s» : Nuova giornata di riflessione per Silvio Berlusconi ad Arcore. Sul tavolo sempre la linea da tenere di fronte al pressing di ora in ora più asfissiante di Lega, parte di Fi, quella più filosalviniana, ...

Giancarlo Giorgetti premier del Governo gialloverde con l’astensione di Fi e Fdi : Alla fine il matrimonio gialloverde si farà. Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno deciso di unire Lega e M5S in un’alleanza

Governo - accordo tra 5 stelle e Lega : Forza Italia verso l'astensione : Ancora 24 ore per definire l'accordo per arrivare alla formazione di un Governo che Movimento 5 stelle e Lega definiscono "del cambiamento". È quanto hanno chiesto Luigi Di Maio e...

Giovanni Toti - la proposta a Silvio Berlusconi : 'Il Governo dell'astensione per un'intesa tra Lega e M5s' : Di certo non voteremo la fiducia a un governo che contiene i 5 stelle, incompatibili alla nostra visione politica'. Si registra, nelle parole di Toti, un cambio di passo, che però ancora non è stato ...

Governo - vertice Di Maio-Salvini "Chiediamo al Colle 24 ore" Toti apre all'"astensione benevola" : Il M5s e la Lega hanno informato la Presidenza della Repubblica che e' in corso un confronto per pervenire a un possibile accordo di Governo e che per sviluppare questo confronto hanno bisogno di 24 ore. E' quanto informa l'ufficio stampa del Quirinal Segui su affaritaliani.it