ilfattoquotidiano

: Nascerà il governo? Da stasera la strada torna in salita. Ne parliamo prima con Lorenzo Fontana della Lega e poi co… - RaiPortaaPorta : Nascerà il governo? Da stasera la strada torna in salita. Ne parliamo prima con Lorenzo Fontana della Lega e poi co… - fattoquotidiano : Governo, seconda bozza contratto. Codice etico per i membri cdm: fuori se condanne o conflitto interessi - celestinoceles7 : RT @ElioLannutti: Governo, seconda bozza contratto. Codice etico per i ministri: no a condannati, massoni o in conflitto di interessi. Sul… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Unper i membri del consiglio dei: via se hanno condanne o sono in conflitto di interessi con “la materia oggetto di delega”. E questa una delle novità dell’ultimadeldiLega-M5s , una versione su cui Luigi Di Maio e Matteo Salvini stanno discutendo in queste ore. Terminato il tavolo tecnico, ora rimangono da limare alcuni punti critici (circa 6) e poi si tratterà di lavorare per la scelta della squadra die del presidente del Consiglio dei. Nelle scorse ore era stata diffusa una prima, pubblicata in esclusiva dall’HuffPost, in cui si parlava anche dell’uscita dall’Euro: questo punto è stato eliminato, ma sul rapporto con Bruxelles in tema di migrazioni e tasse si continuerà a parlare ancora. Il M5s in una nota ha specificato che “le versioni deldiM5s/Lega ...