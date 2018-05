Governo | Salvini | se serve faccio passo di lato con umiltà

Governo - Salvini : entro oggi dovremmo chiudere programma : Roma, 16 mag. , askanews, 'Abbiamo perso tempo? In Germania ci hanno messo sei mesi entro oggi dovremmo chiudere col programma e poi ho detto ai giornalisti che vorrei avere il vostro parere e si sono ...

Governo M5s-Lega - Salvini : "Accordo Fornero e immigrazione"/ Video - vertice con Di Maio : "Minacce Ue stimolo" : Governo M5s-Lega, le ultime notizie: terminato il vertice con Luigi Di Maio, Matteo Salvini, "accordo su Fornero e immigrazione". Al lavoro su contratto di Governo, intesa vicina?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 12:37:00 GMT)

Governo M5s-Lega - ultimo giorno di lavoro sul contratto. Salvini : “Intesa sulla Fornero. Ministro Lega garante confini” : La giornata si annuncia quella della chiusura del contratto di Governo tra M5s e Lega. Lo dicono i Cinquestelle, lo dice anche la Lega. “Ovviamente dobbiamo sistemare le questioni dirimenti, ma ci stiamo lavorando” spiega Luigi Di Maio. Con i grillini “si ragiona positivamente” conferma Matteo Salvini: “Abbiamo fatto bei passi avanti”. Il segretario della Lega assicura che è stato trovato un punto di incontro ...

Le condizioni di Salvini per un Governo Lega-M5s - VIDEO : "Fare il premier sarebbe un onore, ma sono disposto a fare un passo di lato" ha detto Matteo Salvini su Facebook presentando agli elettori le condizioni della Lega per un governo con i 5 stelle.

Governo - Gelmini a Salvini : "M5s incapace - lo avevamo detto" : La capogruppo FI: "Gli altri leader passano, Silvio c'è sempre" Governo, sale lo spread. Piazza Affari in rosso Governo, ecco la bozza del contratto. Ma Salvini: "Roba vecchia, restiamo nell'euro" ...

Governo : Salvini - con M5s si ragiona positivamente. Possibile nuovo incontro con Di Maio : "Sono felice, si ragiona non sui nomi ma solo sul futuro dell'Italia e si ragiona con il M5s in maniera corretta e costruttiva e positiva". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta ...

Premier del M5S (non Di Maio) Salvini Interni - Giorgetti Economia SU AFFARI I MINISTRI DEL Governo : GOVERNO Lega-M5S. Ultimissimi insight raccolti da AFFARItaliani.it da uno dei partecipanti al tavolo delle trattative.Il Premier sarà un esponente dei 5 Stelle, ma non Luigi Di Maio, con tutta probabilità Bonafede Segui su AFFARItaliani.it

Mattarella extratime per Governo Di Maio-Salvini/ Lega - “vuole aiutare grillini” : il ‘consiglio’ di Napolitano : Sergio Mattarella concede extratime per il Governo a Salvini e Di Maio: la Lega lamenta, "fa di tutto per aiutare i grilini". Il consiglio inascoltato di Napolitano e l'incarico al Carroccio(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 12:03:00 GMT)

Premier del M5S (non Di Maio) Salvini all'Interno - Giorgetti all'Economia I ministeri chiave alla Lega Su Affari i nomi del Governo M5s-Lega : governo Lega-M5S. Ultimissimi insight raccolti da Affaritaliani.it da uno dei partecipanti al tavolo delle trattative. Sembra tramontare l'ipotesi della staffetta a Palazzo Chigi. "Il Premier sarà un esponente dei 5 Stelle, ma non Luigi Di Maio. Segui su Affaritaliani.it

Cappuccetto Di Maio - lupo Salvini e nonna Berlusca. Una favola di Governo : Il vispo Cappuccetto giallo Di Maio salterellava ilare e beato tra le erbette nel folto del boschetto dietro Palazzo Chigi, con un contratto scritto in tedesco sottobraccio e canticchiando una filastrocca dal titolo “la storia siamo noi”. Nella sua fanciullesca ingenuità, si era convinto di trovarsi a un passo dal ricevere il dono inestimabile del premierato grazie all’appoggio di uno xenofobo, omofobo e iper-maschilista. No, non Beppe Grillo; ...

Governo : Gelmini - avevamo avvertito Salvini - M5S incapace : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – ‘Forza Italia, e lo ha dimostrato Berlusconi con il suo gesto di responsabilità, non fa il tifo per il fallimento di questo tentativo. La nostra stella polare è il bene del Paese, e pensiamo che per affrontare le emergenze serva al più presto un Governo”. Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un’intervista al ‘Quotidiano ...

Governo - Vittorio Feltri : “Salvini-Di Maio? Trattativa comica. Buffonata che fa solo perdere voti” : Il direttore di Libero Vittorio Feltri ha pubblicato articoli impietosi sui protagonisti di questa fase politica e a l’Aria che tira (La7) dice la sua, senza tradire la proverbiale schiettezza L'articolo Governo, Vittorio Feltri: “Salvini-Di Maio? Trattativa comica. Buffonata che fa solo perdere voti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo : Gelmini - avevamo avvertito Salvini - M5S incapace : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – ‘Forza Italia, e lo ha dimostrato Berlusconi con il suo gesto di responsabilità, non fa il tifo per il fallimento di questo tentativo. La nostra stella polare è il bene del Paese, e pensiamo che per affrontare le emergenze serva al più presto un Governo”. Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un’intervista al ‘Quotidiano ...

Governo Lega-M5S - giorno decisivo? Di Maio e Salvini alla resa dei conti [LIVE] Video : LIVE Governo Di Maio-Salvini: la nostra diretta di oggi, mercoledì 16 maggio 09:50 - Secondo recenti sondaggi condotti da Nando Pagnoncelli, il leader che in questo momento gode del gradimento maggiore sarebbe Matteo Salvini. Dal sondaggio si evince che il 44% degli italiani pensa che il leader della Lega si stia comportando responsabilmente in questa fase il 21% non giudica il suo operato, mentre il 35% pensa che le scelte di Salvini siano ...