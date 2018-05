Governo | Salvini e Di Maio pronti al passo di lato per agevolarne nascita Mattarella

La bufala del balzo dello spread Non è colpa di Di Maio e Salvini Vogliono condizionare il Governo : Su tutti i principali siti e giornali italiani on line torna il tormentone dello spread. Chi non ricorda l'impennata del differenziale Btp-Bund che nel 2011 portò alle dimissione del governo Berlusconi e la discesa in campo di Mario Monti!? Con la stagione lacrime e sangue che subentrò!? Segui su affaritaliani.it

Paolo Becchi : 'Staffetta Salvini-Di Maio unico modo per risolvere impasse Governo' : Che sia il leader 5 Stelle, a dover cominciare, segue dal risultato del voto: la sua è la prima forza politica in Italia, ed è giusto e democratico che sia lui a cominciare. A metà legislatura , poi, ...

Di Maio : «Se serve io e Salvini pronti a stare fuori dal Governo». Intesa per smontare la Fornero : pronti al passo di lato da Palazzo Chigi se serve per fare il governo e mettere nero su bianco un programma di cambiamento Lega-M5S. Matteo Salvini e Luigi Di Maio fanno la stessa dichiarazione a...

Salvini : primo obiettivo prossimo Governo tornare a riempire culle : Roma – Di seguito quanto scritto su Facebook dal segretario della Lega, Matteo Salvini. “Solo 464.000 bambini nati in Italia nel 2017. Il dato peggiore della nostra storia. I giovani scappano, lavorano sempre meno e sempre più tardi. Perdono il sorriso e la speranza di mettere al mondo dei figli. Altro che spread o numeri imposti dall’Europa. Dovrà essere questo il primo risultato positivo del prossimo governo. tornare a ...

Governo - Salvini vuole il Viminale : "Garantirò il rimpatrio dei migranti" : Sembra praticamente fatta l'intesa per un Governo a guida M5S-Lega. Pur di sbloccare lo stallo Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono pronti a fare un passo di lato nella corsa alla premiership, anche se la Lega rivendica la guida dei ministeri dell'Interno e dell'Agricoltura.Lo ha detto prima il leader del Carroccio in una nuova diretta su Facebook in cui fa il punto sulla trattativa coi 5 Stelle per il "contratto" di Governo. "Entro oggi dovremmo ...

Governo - spuntano i nomi di Fraccaro e Bonafede (M5s). “Salvini e Di Maio vicepremier” : Nelle ultime ore prende piede l’ipotesi di un Governo M5S-Lega guidato da un 5 Stelle che non sia il leader Luigi Di Maio. Sia Salvini che il capo politico del Movimento sarebbero in squadra, a capo di due ministeri importanti, e con ogni probabilità, con due posti da vicepremier. Stando alle voci che circolano nel Palazzo in queste ore, due nomi nelle file grilline sarebbero in pole per la premiership: si tratterebbe dei ...

Salvini e Di Maio : «Se serve noi fuori dalla squadra di Governo» : Proccupata la Commissione Ue, anche alla luce della bozza di un documento di lavoro (redatto la mattina del 14 maggio e dato per superato, in serata, dai due leader) che vede vari capitoli politicamente caldi...

Governo : Rotondi - senza Di Maio e Salvini sarà balneare : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Se i due leader non entrano, allora il Governo sarà balneare. Prepariamoci al voto con Silvio Berlusconi candidato premier”. Lo scrive su Twitter il segretario di Rivoluzione cristiana Gianfranco Rotondi. L'articolo Governo: Rotondi, senza Di Maio e Salvini sarà balneare sembra essere il primo su SPORTFAIR.