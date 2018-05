Governo | Salvini | con M5s si ragiona positivamente Possibile nuovo incontro con Di Maio

Le condizioni di Salvini per un Governo Lega-M5s - VIDEO : "Fare il premier sarebbe un onore, ma sono disposto a fare un passo di lato" ha detto Matteo Salvini su Facebook presentando agli elettori le condizioni della Lega per un governo con i 5 stelle.

Governo - Gelmini a Salvini : "M5s incapace - lo avevamo detto" : La capogruppo FI: "Gli altri leader passano, Silvio c'è sempre" Governo, sale lo spread. Piazza Affari in rosso Governo, ecco la bozza del contratto. Ma Salvini: "Roba vecchia, restiamo nell'euro" ...

Premier del M5S (non Di Maio) Salvini Interni - Giorgetti Economia SU AFFARI I MINISTRI DEL Governo : GOVERNO Lega-M5S. Ultimissimi insight raccolti da AFFARItaliani.it da uno dei partecipanti al tavolo delle trattative.Il Premier sarà un esponente dei 5 Stelle, ma non Luigi Di Maio, con tutta probabilità Bonafede Segui su AFFARItaliani.it

Mattarella extratime per Governo Di Maio-Salvini/ Lega - “vuole aiutare grillini” : il ‘consiglio’ di Napolitano : Sergio Mattarella concede extratime per il Governo a Salvini e Di Maio: la Lega lamenta, "fa di tutto per aiutare i grilini". Il consiglio inascoltato di Napolitano e l'incarico al Carroccio(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 12:03:00 GMT)

Premier del M5S (non Di Maio) Salvini all'Interno - Giorgetti all'Economia I ministeri chiave alla Lega Su Affari i nomi del Governo M5s-Lega : governo Lega-M5S. Ultimissimi insight raccolti da Affaritaliani.it da uno dei partecipanti al tavolo delle trattative. Sembra tramontare l'ipotesi della staffetta a Palazzo Chigi. "Il Premier sarà un esponente dei 5 Stelle, ma non Luigi Di Maio. Segui su Affaritaliani.it

Cappuccetto Di Maio - lupo Salvini e nonna Berlusca. Una favola di Governo : Il vispo Cappuccetto giallo Di Maio salterellava ilare e beato tra le erbette nel folto del boschetto dietro Palazzo Chigi, con un contratto scritto in tedesco sottobraccio e canticchiando una filastrocca dal titolo “la storia siamo noi”. Nella sua fanciullesca ingenuità, si era convinto di trovarsi a un passo dal ricevere il dono inestimabile del premierato grazie all’appoggio di uno xenofobo, omofobo e iper-maschilista. No, non Beppe Grillo; ...

Governo : Gelmini - avevamo avvertito Salvini - M5S incapace : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – ‘Forza Italia, e lo ha dimostrato Berlusconi con il suo gesto di responsabilità, non fa il tifo per il fallimento di questo tentativo. La nostra stella polare è il bene del Paese, e pensiamo che per affrontare le emergenze serva al più presto un Governo”. Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un’intervista al ‘Quotidiano ...

Governo - Vittorio Feltri : “Salvini-Di Maio? Trattativa comica. Buffonata che fa solo perdere voti” : Il direttore di Libero Vittorio Feltri ha pubblicato articoli impietosi sui protagonisti di questa fase politica e a l’Aria che tira (La7) dice la sua, senza tradire la proverbiale schiettezza L'articolo Governo, Vittorio Feltri: “Salvini-Di Maio? Trattativa comica. Buffonata che fa solo perdere voti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo : Gelmini - avevamo avvertito Salvini - M5S incapace : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – ‘Forza Italia, e lo ha dimostrato Berlusconi con il suo gesto di responsabilità, non fa il tifo per il fallimento di questo tentativo. La nostra stella polare è il bene del Paese, e pensiamo che per affrontare le emergenze serva al più presto un Governo”. Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un’intervista al ‘Quotidiano ...

Governo Lega-M5S - giorno decisivo? Di Maio e Salvini alla resa dei conti [LIVE] Video : LIVE Governo Di Maio-Salvini: la nostra diretta di oggi, mercoledì 16 maggio 09:50 - Secondo recenti sondaggi condotti da Nando Pagnoncelli, il leader che in questo momento gode del gradimento maggiore sarebbe Matteo Salvini. Dal sondaggio si evince che il 44% degli italiani pensa che il leader della Lega si stia comportando responsabilmente in questa fase il 21% non giudica il suo operato, mentre il 35% pensa che le scelte di Salvini siano ...

Governo - tutte le difficoltà di Salvini e Di Maio : "Domani forse riusciamo a chiudere il programma di Governo". Sono quasi le 22 quando Luigi Di Maio, al termine di un"altra estenuante giornata di trattative con la Lega, si lascia sfuggire questa dichiarazione.Cosa prevede la bozza di contratto Lega-M5SUna dichiarazione che arriva a distanza di un"ora dalla pubblicazione, da parte dell"HuffPost, di una bozza del contratto di Governo già bollata da ambo le parti come "vecchia" e "già ampiamente ...

Governo M5S-Lega - Di Maio : “Vertice con Salvini? C’è un problema di temi - dopo ci sarà il nome del premier” : “Con Salvini ci siamo visti e domani forse riusciamo a chiudere il contratto” Così Luigi Di Maio lasciando Montecitorio a tarda sera, dopo che nel tardo pomeriggio ha incontrato il leader della Lega lontano dai palazzi romani a cui è seguito un video di Salvini, postato su social. “Questo sarà, se ci sarà un Governo che dovrà avere molto coraggio. Noi abbiamo bisogno di un Governo che saprà ricontrattare una serie di condizioni ...

Roberto Maroni : "Matteo Salvini faccia il leader del centrodestra e torni al voto. Meglio del Governo con Di Maio" : Matteo Salvini deve fare il leader del centrodestra e tornare il prima possibile al voto. Altro che governo con il Movimento 5 stelle. Parola del leghista Roberto Maroni che intervistato dal Foglio dà la sua lettura della situazione politica e del tentativo del leader del Carroccio di andare al governo con Luigi Di Maio.Se Salvini vuole essere il capo del centrodestra allora deve governare con il centrodestra. Bisognerebbe dunque lasciar ...

Sergio Mattarella non parla più di Governo di tregua - non vuole accordi frettolosi tra Di Maio e Salvini : Non vuole forzature, non vuole accelerare i tempi. Sergio Mattarella vuole che all'accordo, se ci sarà, si arrivi in modo sereno e naturale. Certamente, il presidente della Repubblica ha ancora in ...