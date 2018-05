Governo M5s-Lega | Gene Gnocchi svela il retroscena della trattativa | “Ecco come è nato il

Governo : Delrio - ritardo Lega-M5S legato a poltrona : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Sul Governo a trazione Lega-M5S “siamo a 70 giorni di chiacchiere e siamo al nulla, io credo che il ritardo sia legato alla poltrona”. A dirlo è il ministro uscente Graziano Delrio, capogruppo dem alla Camera, ai microfoni di Circo MAssimo su Radio Capital. L'articolo Governo: Delrio, ritardo Lega-M5S legato a poltrona sembra essere il primo su Meteo Web.

Toti : ora chiarezza - Governo M5s-Lega traghetti verso nuovo voto : Roma, 16 mag. , askanews, 'L'ipotesi di votare tra pochi mesi è pericolosa, e quella di andare alle urne addirittura in estate era grottesca. Si deve dire che è un governo di traghettamento, che nasce ...

Governo : Delrio - bozza Lega-M5S orribile e molto grave - ricette preoccupanti : Roa, 16 mag. (AdnKronos) – La bozza di Governo Lega-M5S “mi pare orribile, se hanno iniziato a parlare di quei temi non hanno le idee molto chiare, già il fatto che abbiano ragionato” su punti, come l’uscita dell’euro, che oggi dicono superati “mi pare molto, molto grave. Noi siamo d’accordo sul ‘lasciamoli partire’, ma se l’autista è ubriaco e finisce nel burrone è un guaio per ...

Contratto di Governo M5S-Lega - la bozza è un caso : uscita dall'euro e cancellazione debito - 'Testo superato' : ... , basato sul predominio del mercato e sul rispetto dei vincoli stringenti, deve essere ripensato insieme ai partner europei e assieme alla politica monetaria", si legge nel documento diffuso a fine ...

Governo - Delrio 'Bozza M5S-Lega orribile. Mi auguro che non ce la facciano' : ROMA - 'La bozza mi sembra orribile. Hanno ragionato di condono di debito pubblico e uscita dall'euro, è molto preoccupante che, anche se superata, abbiano messo giù quelle ricette. Siamo anche noi a ...

Governo M5S-Lega - Di Maio : “Vertice con Salvini? C’è un problema di temi - dopo ci sarà il nome del premier” : “Con Salvini ci siamo visti e domani forse riusciamo a chiudere il contratto” Così Luigi Di Maio lasciando Montecitorio a tarda sera, dopo che nel tardo pomeriggio ha incontrato il leader della Lega lontano dai palazzi romani a cui è seguito un video di Salvini, postato su social. “Questo sarà, se ci sarà un Governo che dovrà avere molto coraggio. Noi abbiamo bisogno di un Governo che saprà ricontrattare una serie di condizioni ...

Governo : Delrio - comitato conciliazione Lega-M5S come gran consiglio fascismo : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Il comitato di conciliazioni parallelo al consiglio dei ministri, previsto nella bozza del contratto di Governo Lega-M5S, “come il gran consiglio del fascismo, siamo agli organi paralleli ormai…”. Salvini e Di Maio “hanno una cultura costituzionale preoccupante”. Lo dice il ministro uscente Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera, ai microfoni di Circo Massimo su Radio ...

Lega-M5s al lavoro fino all'alba "Si prova a fare il Governo" Premier - cresce l'ipotesi staffetta : Il tavolo 5 Stelle - Lega ha lavorato tutta notte fino alle 6 del mattino. "Ci siamo. Si prova a fare il governo", spiega all'alba uno dei partecipanti all'incontro decisivo che ha praticamente ultimato il documento programmatico dell'esecutivo giallo-verde Segui su affaritaliani.it

Governo M5s-Lega - programma e contratto/ Salvini e Di Maio : "la fine è vicina - tra poco il Premier" : Governo M5s-Lega, le ultime notizie: Salvini e Di Maio, 'la fine è vicina'. Pubblicata una bozza del contratto di programma, chi sarà il premier?

Governo M5S-LEGA/ Salvini a un bivio - Di Maio pigliatutto : La candidatura di Giuseppe Conte, Di Maio e Salvini ancora in trattativa, Mattarella, l'agibilità di Berlusconi sono i paletti della crisi.

