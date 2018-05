Governo Lega-M5s | stiamo solo perdendo tempo

Beppe Grillo a Newsweek/ Referendum Italexit : “Euro a due velocità. Il Governo M5s-Lega si fa” : Beppe Grillo, l'intervista a Newsweek: "contratto di Governo M5s-Lega? Serve tempo ma si farà. Serve un'Euro a due velocità" e ripropone il Referendum Italexit(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 11:08:00 GMT)

Lega-M5s : "Si prova a fare il Governo" Premier - cresce l'ipotesi staffetta : Il tavolo 5 Stelle - Lega ha lavorato tutta notte fino alle 6 del mattino. "Ci siamo. Si prova a fare il governo", spiega all'alba uno dei partecipanti all'incontro decisivo che ha praticamente ultimato il documento programmatico dell'esecutivo giallo-verde Segui su affaritaliani.it

Grillo : il Governo con la Lega si farà. Poi attacca l'Europa e abbraccia Putin : Non solo Luigi Di Maio, anche Beppe Grillo è ottimista sul governo tra 5Stelle e la Lega : 'Ci vorrà ancora un po' di tempo, ma accadrà. Se puntiamo a ridurre le imposte per le piccole e medie imprese,...

Governo - Delrio : “La bozza M5s-Lega è orribile. Comitato di conciliazione? Come il gran consiglio del fascismo” : “Una bozza orribile, un Governo pericoloso per il Paese. Il Comitato di conciliazione ricorda il gran consiglio del fascismo“. L’alleanza di Governo vista dall’Aventino del Partito democratico è descritta dalle parole di Graziano Delrio. Mentre Cinquestelle e Lega trattano per trovare un’intesa, il Pd smonta la versione del contratto di Governo pubblicata martedì sera dall’Huffington Post: “La bozza mi ...

Governo - dopo la bozza del contratto Lega-M5s salgono i tassi sui Btp e lo spread si allarga fino a 140 punti : salgono i tassi di interesse sui Btp italiani il giorno dopo la rivelazione di una bozza (superata) del contratto di Governo in discussione tra Lega e M5s, in cui compariva tra il resto la richiesta alla Bce di annullare 250 miliardi di debito pubblico italiano su un totale di oltre 2.300. Il rendimento dei titoli di Stato italiani a dieci anni ha toccato il 2%, il massimo da due mesi. Di conseguenza lo spread (il differenziale tra il tasso ...

Governo Lega-M5S - giorno decisivo? Di Maio e Salvini alla resa dei conti [LIVE] Video : LIVE Governo Di Maio-Salvini: la nostra diretta di oggi, mercoledì 16 maggio 09:50 - Secondo recenti sondaggi condotti da Nando Pagnoncelli, il leader che in questo momento gode del gradimento maggiore sarebbe Matteo Salvini. Dal sondaggio si evince che il 44% degli italiani pensa che il leader della Lega si stia comportando responsabilmente in questa fase il 21% non giudica il suo operato, mentre il 35% pensa che le scelte di Salvini siano ...

Sul Governo a trazione Lega-M5S "siamo a 70 giorni di chiacchiere e siamo al nulla, io credo che il ritardo sia legato alla poltrona". A dirlo è il ministro uscente Graziano Delrio, capogruppo dem alla Camera, ai microfoni di Circo MAssimo su Radio Capital.

Governo : Delrio - auspico Lega-M5S non riescano - con autista ubriaco burrone : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Un autista ubriaco ti conduce in un burrone ed è un pericolo per tutti, per i passeggeri che sono a bordo”, dunque “auspico che Lega e M5S non ce la facciano” ad arrivare a un Governo. A dirlo è il ministro uscente Graziano Delrio, capogruppo dem alla Camera, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital. Lecito, per Delrio, auspicare che un Governo Lega-M5S non nasca “se uno ...

Toti : ora chiarezza - Governo M5s-Lega traghetti verso nuovo voto : Roma, 16 mag. , askanews, 'L'ipotesi di votare tra pochi mesi è pericolosa, e quella di andare alle urne addirittura in estate era grottesca. Si deve dire che è un governo di traghettamento, che nasce ...

Governo M5s-Lega - Gene Gnocchi svela il retroscena della trattativa : “Ecco come è nato il contratto” : Durante la riunione al Pirellone a un certo punto ti dico solo che è entrato uno con uno spazzolone in mano, Salvini gli ha chiesto: “Per caso lei è Conte, il nuovo premier?” E quello gli ha risposto: “Veramente sono uno delle pulizie, stavo pulendo il ventesimo piano e se mi dite quando uscite pulisco anche il vostro ufficio”. A Giorgetti gli è venuta un’idea. “Ma lei che studi ha fatto?” “Io ho la terza media”. “Allora ci fa un favore? Ci ...

La bozza di Governo Lega-M5S "mi pare orribile, se hanno iniziato a parlare di quei temi non hanno le idee molto chiare, già il fatto che abbiano ragionato" su punti, come l'uscita dell'euro, che oggi dicono superati "mi pare molto, molto grave. Noi siamo d'accordo sul 'lasciamoli partire', ma se l'autista è ubriaco e finisce nel burrone è un guaio per

Contratto di Governo M5S-Lega - la bozza è un caso : uscita dall'euro e cancellazione debito - 'Testo superato' : ... , basato sul predominio del mercato e sul rispetto dei vincoli stringenti, deve essere ripensato insieme ai partner europei e assieme alla politica monetaria", si legge nel documento diffuso a fine ...