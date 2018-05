Governo Lega-M5S | scricchiola la staffetta Salvini-Di Maio? LIVE

Governo - SALVINI-DI MAIO : NIENTE STAFFETTA?/ Contratto M5s-Lega quasi pronto : “nomi ministri? Solo politici” : GOVERNO M5s-Lega, le ultime notizie: terminato il vertice con Luigi Di MAIO, Matteo Salvini, "accordo su Fornero e immigrazione". Al lavoro su Contratto di GOVERNO, oggi si chiude?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 16:45:00 GMT)

M5s-Lega - ora è il momento del Governo populista : I mercati si innervosiscono. Scalpitano. Non accettano che i popoli votino altrimenti. Altrimenti rispetto ai desiderata dei signori apolidi del mondialismo turbocapitalistico. Le elezioni del 4 marzo non le hanno digerite. Né poco, né punto. Non ha vinto la destra, non ha vinto la sinistra. Contro ogni aspettativa, ha vinto il basso, il servo precarizzato. E ora fanno di tutto, con i loro uomini istituzionali, per scongiurare il rischio di un ...

Governo M5s-Lega - si chiude oggi? |Di Maio : pronti a farci da parte per partire : In corso l'ennesimo tavolo tecnico. Ma scoppia la polemica per il documento pubblicato dall’Huffington Post e redatto al termine degli incontri al Pirellone. I due partiti precisano: "Molti contenuti sono radicalmente cambiati". Pesante reazione dei mercati

Governo - dopo la bozza del contratto tra Lega e M5s salgono i tassi sui Btp e lo spread si allarga fino a 150 punti : salgono i tassi di interesse sui Btp italiani il giorno dopo la rivelazione di una bozza (superata) del contratto di Governo in discussione tra Lega e M5s, in cui compariva tra il resto la richiesta alla Bce di annullare 250 miliardi di debito pubblico italiano su un totale di oltre 2.300. Il rendimento dei titoli di Stato a dieci anni ha superato il 2%, il massimo da due mesi. Di conseguenza lo spread (cioè il differenziale tra il tasso pagato ...

M5s-Lega - accordo vicino. Di Maio : leader fuori se serve a far nascere il Governo : "Salvini premier sarebbe per me l'onore più grande del mondo. Se avessi la certezza che andando al governo, anche non da premier, di poter fare cose utili per il Paese, mi metto in gioco e se serve ...

Le condizioni di Salvini per un Governo Lega-M5s : "Fare il premier sarebbe un onore, ma sono disposto a fare un passo di lato" ha detto Matteo Salvini su Facebook presentando agli elettori le condizioni della Lega per un governo con i 5 stelle. Nel secondo video in diretta, dopo quello di ieri sera, il segretario del Carroccio ha aggiornato i suoi

Governo - Salvini : “Sale lo spread? I giochini della finanza non ci spaventano”. E sul Viminale : “Lega si occupi di sicurezza” : “Sono felice, si ragiona non sui nomi ma solo sul futuro dell’Italia e si ragiona con il M5s in maniera corretta e costruttiva e positiva”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta su Facebook, in merito alla trattativa per la formazione di un Governo M5s-Lega. Che in uno dei passaggi puntualizza: “Salvini premier sarebbe per me l’onore più grande del mondo. Se avessi la certezza che andando al Governo, ...

Governo - Salvini : "Contratto entro oggi. Interni alla Lega" : Il leader del Carroccio in diretta Facebook: "entro dovremmo chiudere". E assicura "5 miliardi di spesa per rimpatri e espulsioni: ministro leghista sarà garante dei confini". Sullo spread: "Giochini ...

Countdown Governo M5s-Lega : "Stiamo per chiudere" e Salvini prenota il Viminale : Sale lo spread, crolla la Borsa ma il segretario della Lega Matteo Salvini risponde in diretta su Facebook alle accuse dopo...

Governo : Martina - Lega-M5S giocano su pelle Paese - mobilitazione Pd : Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Lega e Cinque Stelle stanno giocando sulla pelle dell’Italia. Dall’assemblea nazionale la nostra mobilitazione per l’alternativa”. Lo dichiara il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina.“E’ preoccupante per l’Italia il gioco che stanno facendo Lega e Cinque Stelle con i contenuti pericolosi circolati con la bozza di contratto di Governo. Già ...

Governo M5s-Lega - ultimo giorno di lavoro sul contratto. Salvini : “Intesa sulla Fornero. Ministro Lega garante confini” : La giornata si annuncia quella della chiusura del contratto di Governo tra M5s e Lega. Lo dicono i Cinquestelle, lo dice anche la Lega. “Ovviamente dobbiamo sistemare le questioni dirimenti, ma ci stiamo lavorando” spiega Luigi Di Maio. Con i grillini “si ragiona positivamente” conferma Matteo Salvini: “Abbiamo fatto bei passi avanti”. Il segretario della Lega assicura che è stato trovato un punto di incontro ...