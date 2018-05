Governo in stallo | il Colle attende La Lega | Mattarella aiuta i grillini

Governo : torna lo spettro stallo Video : Veti incrociati, difficili discussioni sul programma, nomi bruciati, cerini volanti: non c'è sbocco concreto alla trattativa sulla formazione del Governo M5S-Lega. Le due forze politiche sono distanti su diversi punti del contratto del Governo: migranti, infrastrutture e giustizia; ma lo scoglio che blocca la nascita dell'esecutivo rimane la stessa composizione del nuovo gabinetto di Governo, sopratutto il nome del presidente del Consiglio. Le ...

Boccia : stallo sul Governo potrebbe creare problemi : "L'attuale fase di stallo , nella formazione del nuovo governo ndr, potrebbe creare a lungo termine problemi all'economia, è ancora presto per dirlo". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo ...

Governo - Pd : 'Davanti stallo riconsiderare proposta Colle' : M5s e Lega non possono più perdere tempo e devono dismettere la campagna elettorale permanente , per dire chiaramente se la loro ipotesi di Governo è fallita": così il reggente del Pd Maurizio Martina ...

Gelmini : Governo - stallo preoccupante : Roma – Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Lo ha fatto parlando con i giornalisti in sala stampa a Montecitorio. “Forza Italia, con la scelta responsabile del presidente Berlusconi, ha tolto ogni alibi per favorire la nascita di un esecutivo politico a guida Salvini-Di Maio. Adesso il tentativo di formare un Governo tra Lega e Movimento 5 stelle e’ in una ...

Governo : ancora stallo - Salvini e Di Maio chiedono più tempo. Sì di Mattarella : I leader di Lega e del movimento 5 stelle sono saliti sepratamente ieri al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica Mattarella e chiedere più tempo per uscire dallo stallo. E il capo ...

Governo - stallo sul premier - i dubbi del Quirinale. Di Maio chiede altro tempo a Mattarella : Ancora un nulla di fatto sul nome del candidato alla guida del Governo. Il leader dei Cinque Stelle: «Il contratto sarà sottoposto al voto online dei nostri iscritti». Mattarella a breve vedrà Matteo Salvini...

Governo - partiti e fallimenti : una lettura pessimistica dello stallo : di Paolo Bagnoli Il Paese è immerso in una lacerante quotidianità. L’Italia è incistata nell’incertezza; un qualcosa che prescinde dalla stessa soluzione di Governo, qualunque essa possa essere. Lo stesso Governo emanazione di Sergio Mattarella, invece di rappresentare un punto saldo di tenuta istituzionale, in questo clima, avrebbe rischiato di assomigliare all’ancoraggio di una nave che soffre la violenza del mare per quanto ancorata al molo. ...

Stallo sul Governo e prese di profitto - Piazza Affari fanalino dell'Europa : Piazza Affari cede oltre il 2%, il peggiore risultato fra i listini europei. Dietro la caduta dell'indice Ftse Mib, le prese di beneficio seguite ai massimi toccati nei giorni scorsi e lo Stallo sulla ...

Borsa : Milano -2% - stallo Governo e prese beneficio : Non si arresta la discesa di Piazza Affari che cede il 2%, fra le prese di profitto dopo i massimi toccati nei giorni scorsi e lo stallo sulla formazione del governo, con l'ipotesi di ritorno al voto. ...

Stallo M5s-Centrodestra. Mattarella pronto ad un Governo di tregua o al voto a luglio : Terzo e ultimo giro oggi al Quirinale. Ma uno spazio di accordo non sembra possibile. M5s conferma l’indisponibilità a governare con Berlusconi ma Salvini non molla il Cavaliere. Il Quirinale pronto a varare un governo neutro. Senza la fiducia in parlamento, il Colle paventa elezioni a luglio...

Governo - due «partiti» contro lo stallo : quello del 'subito alle urne' : «Faccio una scommessa. Volete vedere che saranno tantissimi i big della politica che faranno a gara a rimanere lontani dalle liste delle prossime elezioni perché puntano a quelle 'buone', che arriveranno subito dopo?». Poco prima di Natale, Giulio Tremonti lanciava la ...