Governo | Gelmini a Salvini | M5s incapace | lo avevamo detto

Governo : Gelmini - avevamo avvertito Salvini - M5S incapace : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – ‘Forza Italia, e lo ha dimostrato Berlusconi con il suo gesto di responsabilità, non fa il tifo per il fallimento di questo tentativo. La nostra stella polare è il bene del Paese, e pensiamo che per affrontare le emergenze serva al più presto un Governo”. Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un’intervista al ‘Quotidiano ...

Governo : Gelmini - avevamo avvertito Salvini - M5S incapace : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – ‘Forza Italia, e lo ha dimostrato Berlusconi con il suo gesto di responsabilità, non fa il tifo per il fallimento di questo tentativo. La nostra stella polare è il bene del Paese, e pensiamo che per affrontare le emergenze serva al più presto un Governo”. Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un’intervista al ‘Quotidiano ...

Gelmini : Governo - stallo preoccupante : Roma – Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Lo ha fatto parlando con i giornalisti in sala stampa a Montecitorio. “Forza Italia, con la scelta responsabile del presidente Berlusconi, ha tolto ogni alibi per favorire la nascita di un esecutivo politico a guida Salvini-Di Maio. Adesso il tentativo di formare un Governo tra Lega e Movimento 5 stelle e’ in una ...

Gelmini : 'Con lui il voto sarebbe andato diversamente per il futuro Governo però non cambia nulla' : Assicurano che la 'linea' rispetto al nascituro governo giallo-verde non cambia. Ma nel loro umore, nelle loro speranze - e anche nei loro calcoli- in realtà, tutto è cambiato. Per i parlamentari di ...

Lega : Berlusconi permetta Governo con M5S. No Gelmini : «Irricevibile» : 'Sulla situazione politica in Italia non siamo preoccupati, abbiamo piena fiducia nel presidente della Repubblica Sergio Mattarella'. Lo ha dichiarato un portavoce della Commissione Ue.

Giorgetti : «Fi consenta un Governo con M5S». Gelmini : ?«Irricevibile» : Nel tentativo di scongiurare il ritorno alle urne, la Lega torna a chiedere a Berlusconi un "passo di lato" per consentire la nascita di un governo con i Cinquestelle. Ma da Forza...

Giorgetti a Forza Italia : "Consenta un Governo Lega-M5s" - Gelmini : "Irricevibile" : Attesa per le decisioni che prenderà Mattarella nelle prossime ore. Di Maio: "Il voto a luglio sarà un ballottaggio con la Lega".

GIORGETTI A BERLUSCONI : "CONSENTI Governo CON M5S"/ Lega 'pressa' FI : Gelmini - "proposta irricevibile' : GIORGETTI 'BERLUSCONI vota GOVERNO neutrale? Fine Centrodestra. Passo di lato per asse M5s-Lega'. FI 'proposta irricevibile': dialogo Di Maio-Salvini.

Lega : 'Berlusconi sia responsabile e permetta Governo con i 5 Stelle'. Gelmini : 'Irricevibile' : 'Sulla situazione politica in Italia non siamo preoccupati, abbiamo piena fiducia nel presidente della Repubblica Sergio Mattarella'. Lo ha dichiarato un portavoce della Commissione Ue.

Lega : «Berlusconi sia responsabile e permetta Governo con i 5 Stelle». Gelmini : «Irricevibile» : Stallo tra i partiti evidente. E il giorno dopo le consultazioni di Mattarella liti e veti continuano, su tutti i fronti. Salvini insiste stamani sul no a un governo «neutrale per fare...

Governo - Gelmini (FI) : “Voto a luglio? Va contro la partecipazione”. “Esecutivo neutrale? Non siamo noi a dire no” : “Il voto a luglio? Va contro la partecipazione, con le famiglie in vacanza e i lavoratori del turismo impegnati. Sceglierà Mattarella la data”. Così il capogruppo di Forza Italia alla Camera Maria Stella Gelmini, in merito al rischio di urne bis, discostandosi dalle richieste leghiste dopo le consultazioni. E sul Governo neutrale, già bocciato da Lega e Fdi: “Non siamo stati noi a dire di no, ma siamo in una coalizione. ...

Governo : Gelmini - incarico a Salvini - tocca a centrodestra : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – “La posizione del #centrodestra unito al #Quirinale è stata coerente e responsabile. Serve un Governo per dare immediate risposte al Paese, per formarlo si deve partire dalla nostra coalizione, che lo scorso 4 marzo ha vinto le elezioni, e da un incarico a Matteo Salvini. Confidiamo di trovare i numeri in Parlamento per far nascere il nuovo esecutivo”. Lo scrive su Facebook, Mariastella Gelmini, ...

Governo - Di Maio apre a Salvini : la Lega “apprezza”/ Gelmini contro M5s : “Vuole dividere il centrodestra” : M5S, Di Maio tende la mano alla Lega: “Governo? Sacrifico la premiership in favore di Salvini, ma ad una condizione”. Importanti dichiarazioni da parte del leader pentastellato(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 19:06:00 GMT)

Governo - Gelmini : rispediamo tentativo Di Maio di dividerci : "Ancora una volta Luigi Di Maio mette in scena un goffo e reiterato tentativo di dividere il centrodestra. rispediamo al mittente queste inaccettabili intromissioni". Lo afferma in una nota il ...