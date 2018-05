Governo | elezioni anticipate | l' ipotesi da fantascienza sul tavolo del presidente senza

Governo M5s-Lega - il peso di Berlusconi : “Con Salvini contatti mai interrotti”. Il leader della Lega pronto alle elezioni : Altro che ombra. Altro che sospetti. La figura di Silvio Berlusconi non è solo proiettata sulle trattative per il contratto di Governo alle quali partecipano Movimento Cinque Stelle e Lega. E’ più di un convitato di pietra: è un punto di riferimento. Tanto che ieri, dopo giorni e notti di tavoli di lavoro e prima delle consultazioni al Quirinale che a sentire gli esponenti grillini e leghisti parevano quasi decisive, Matteo Salvini è ...

Governo lega m5s nuove elezioni sondaggi : Se si rivotasse oggi, più di 3 italiani su 4 confermerebbero la scelta effettuata il 4 marzo scorso. Il 15% voterebbe in modo differente; quasi uno su 10 dovrebbe pensarci, ma potrebbe anche decidere di restare a casa. L’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, ha misurato il peso dei partiti a poco più di 2 mesi dalle elezioni Politiche. Il Movimento 5 Stelle, in crescita, otterrebbe oggi il 34%; la lega, ...

Quinta Colonna - anticipazioni 10 maggio : Governo di tregua - possibili alleanze e nuove elezioni - info streaming : ... nella prima serata di Rete 4, la trasmissione Quinta Colonna, in onda stasera 10 maggio con la nuova puntata potrà essere vista anche in replica streaming a partire dal giorno seguente su Mediaset, ...

Governo - Toti (FI) : “Suggerisco astensione critica. Paura voto? No - inutili elezioni a luglio per avere stessi risultati” : “Un’astensione critica o benevola, chiamatela come vi pare. Questo è il mio suggerimento”. A proporlo è il presidente della regione Liguria, il forzista Giovanni Toti, che fuori da Montecitorio ha risposto ai cronisti a proposito del via libera di Forza Italia a un Governo Lega-M5s. “Sarà Berlusconi a decidere”, ha poi aggiunto. “Non è in discussione una fiducia, al massimo un’astensione”. E sulla ...

Governo : sindaco Bibione - elezioni a luglio la scelta più sbagliata : Venezia, 9 mag. (AdnKronos) - "elezioni a luglio? E' la scelta più sbagliata che si possa fare. A parte il calo pauroso di affluenza più che prevedibile, per un Comune come il nostro, dove l'unica industria è il turismo, sarebbe il momento più sbagliato". Così all'Adnkronos, Pasqualino Codognotto, s

Giorgetti (Lega) : "Di Maio e Berlusconi facciano sforzi"/ Governo M5s-Centrodestra : "Non vogliamo elezioni" : Giancarlo Giorgetti (Lega):"Di Maio e Berlusconi facciano sforzi". Governo M5s-Centrodestra: "no a esecutivo neutrale, non vogliamo andare a elezioni"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 23:48:00 GMT)

Berlusconi : no appoggio esterno a Governo M5s-Lega - Il Carroccio spera ancora - Di Maio corre verso le elezioni - Renzi lancia Gentiloni se ... : Dopo due mesi di tentativi per dare vita ad un governo espressione del Centrodestra, prima forza politica alle elezioni del 4 marzo, Forza Italia non può accettare nessun veto". Giorgetti: "Mai avuto ...

Governo : G.Grillo - elezioni prima possibile : Roma, 8 mag. , AdnKronos, 'L'opzione è andare a votare il prima possibile. Noi abbiamo fatto il massimo per cercare di dare un Governo a questo paese, bisogna cambiare l'andazzo dell'economia di un paese che è in ginocchio'. Lo ha detto la capogruppo dei 5 Stelle alla Camera, Giulia Grillo, a Radio 105. Quando? 'Entro luglio le elezioni per forza, anche se è uno sforzo' e 'io non ...

SONDAGGI POLITICI/ Governo Lega-M5s al 30% - nuove Elezioni al 33% : Berlusconi e Pd ‘sfiduciati’ : SONDAGGI elettorali POLITICI, ritorno al voto o Governo neutrale per cambio legge elettorale: italiani "tengono" Gentiloni. Lega al 22%, M5s al 32%: sale Salvini, crolla Berlusconi(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 18:15:00 GMT)

Governo - la possibile strada del Colle : giovedì il premier - in Aula entro 10 giorni. Senza fiducia - elezioni il 22 luglio (forse) : Le vie del Quirinale (non) sono infinite. Concluso il terzo giro di consultazioni e constatato lo stallo politico in cui versa il Parlamento, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha indicato le prossime mosse per la nascita – o la morte prematura – di un nuovo Governo. E lo ha fatto dettando tempi e modi precisi che non lasciano spazio a interpretazioni. La nascita di un esecutivo “neutro” Il primo passo è la ...

Con elezioni anticipate Barclays vede più probabile Governo M5S-Lega - rottura Salvini-Berlusconi : "La crisi politica italiana si è acuita, dopo il fallimento con cui si è concluso il terzo giro di consultazioni per la formazione di un governo. Il nostro scenario di base è di elezioni anticipate probabili ...

Il Carroccio non cambia strada : "Governo politico o elezioni" : Il metro di misura di quella che davvero potrebbe essere una vittoria sono i social, dove la base dei partiti mormora, attacca, fa il buono e il cattivo tempo della politica. E stavolta il sole ...

Governo - domani il nuovo premier. Elezioni - le date possibili : I nomi in lizza per l'incarico del presidente Mattarella. Quando si vota? Lega e M5s puntano sull'8 luglio. Il Quirinale: non prima del 22 L'aut aut di Mattarella - di P.F DE ROBERTIS Centrodestra, ...

Il "Governo di Mattarella" non ha i numeri : M5s e Lega portano l'Italia alle elezioni : Il governo 'neutrale' proposto dal presidente Sergio Mattarella non sembra avere una maggioranza: il Partito democratico è l'unico ad aver esplicitato il sostegno al governo di garanzia. No da tutto il...