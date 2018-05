Governo | dopo la bozza del contratto Lega-M5s salgono i tassi sui Btp e lo spread si

Governo M5S-Lega - Di Maio : “Vertice con Salvini? C’è un problema di temi - dopo ci sarà il nome del premier” : “Con Salvini ci siamo visti e domani forse riusciamo a chiudere il contratto” Così Luigi Di Maio lasciando Montecitorio a tarda sera, dopo che nel tardo pomeriggio ha incontrato il leader della Lega lontano dai palazzi romani a cui è seguito un video di Salvini, postato su social. “Questo sarà, se ci sarà un Governo che dovrà avere molto coraggio. Noi abbiamo bisogno di un Governo che saprà ricontrattare una serie di condizioni ...

Governo M5S-Lega - Di Maio : “Vertice con Salvini? C’è un problema di temi - dopo ci il sarà nome del premier” : “Con Salvini ci siamo visti e domani forse riusciamo a chiudere il contratto” Così Luigi Di Maio lasciando Montecitorio a tarda sera, dopo che nel tardo pomeriggio ha incontrato il leader della Lega lontano dai palazzi romani a cui è seguito un video di Salvini, postato su social. “Questo sarà, se ci sarà un Governo che dovrà avere molto coraggio. Noi abbiamo bisogno di un Governo che saprà ricontrattare una serie di condizioni ...

Governo M5s-Lega - Di Maio : “Ci sono temi da chiarire - i nomi vengono dopo”. Salvini sul contratto : “Siamo al tratto finale” : Il bollettino della giornata sul Governo M5s-Lega è come al solito all’insegna degli alti e dei bassi. Resta la differenza dei toni – Salvini più “realista”, Di Maio più ottimista -, ma i tavoli di lavoro sul patto per il programma continuano. Resta il problema, ancora insormontabile, del nome da spendere come presidente del Consiglio: se i 5 stelle restano su Giuseppe Conte, i leghisti, dopo aver bruciato il loro Giulio ...

BERLUSCONI : FRENATA Governo dopo VISITA SALVINI AD ARCORE/ ”Strappa con M5s : con Forza Italia al voto” : BERLUSCONI "riabilitato" vuole spaccare il GOVERNO gialloverde di SALVINI e Di Maio: Forza Italia e Fratelli d'Italia uniti, "M5s sono inaffidabili". Le mosse nel Centrodestra(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 13:25:00 GMT)

Governo - la battuta del leghista Giorgetti dopo le consultazioni : “Più vicino l’accordo o il voto? L’accordo per il voto” : “Più vicino l’accordo o il voto? L’accordo per il voto”. Questa la battuta del capogruppo leghista alla Camera Giancarlo Giorgetti, dopo le consultazioni di M5s e Lega con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Silenzio o quasi, invece, dai due leader. Di Maio è entrato e uscito dal Quirinale in auto, mentre Salvini ha rivendicato di “non voler aggiungere altro”, dopo le distanze che restano ancora nei due ...

Governo Lega-M5s - stallo premier e programma/ Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio : Quirinale dà tempo : Governo M5s-Lega, stallo su premier, programma e contratto: Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio e concede altro tempo, ma è spiazzato. Scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 20:09:00 GMT)

Di Maio dopo il colloquio al Quirinale : 'Pronti a far partire Governo. Nomi non ne facciamo' : Anche fonti della Lega , interpellate al riguardo, non confermano che ci sia una indicazione per il professore di ecoNomia a Palazzo Chigi. "E' tutto vero. Sono stato contattato da entrambi le parti ...

Governo - Di Maio dopo l’incontro con Salvini : “Giornata molto produttiva. Premier politico - mai tecnico” : “La giornata per fortuna è finita. A momenti chiamano il Quirinale e gli diamo tutte le informazioni. Una giornata molto produttiva. Premier? Sempre politico, mai tecnico”. Così Luigi Di Maio al termine di un incontro con Matteo Salvini. L'articolo Governo, Di Maio dopo l’incontro con Salvini: “Giornata molto produttiva. Premier politico, mai tecnico” proviene da Il Fatto Quotidiano.

M5s-Lega - Governo : nodo premier terzo/ Live - Salvini dopo incontro con Di Maio : "Accordo su punti chiave" : M5s-Lega, ultime notizie governo: oggi via libera definitivo? Live, incontro Di Maio-Salvini a Milano per il contratto. La svolta potrebbe arrivare in serata: i due leader sono ottimisti(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 19:53:00 GMT)

Governo : Toti - Fi decide dopo nomi : ANSA, - GENOVA, 11 MAG - "Dal programma di Governo, dalle priorità, dalle figure ministeriali che usciranno, dalla figura del premier, scaturirà la decisione definitiva di Forza Italia". Così il ...

Governo : Toti - Fi decide dopo nomi : ANSA, - GENOVA, 11 MAG - "Dal programma di Governo, dalle priorità, dalle figure ministeriali che usciranno, dalla figura del premier, scaturirà la decisione definitiva di Forza Italia". Così il ...

Governo - Di Maio : “Salvini scuro in volto dopo l’incontro? Non capite niente. Lasciatelo in pace - è milanista” : “Ottimo”, risponde Luigi Di Maio a chi gli chiede in che clima si è svolto l’incontro di stamattina con Matteo Salvini. A chi gli fa notare che il leader della Lega sembrava avere la faccia scura all’uscita da Montecitorio dopo il colloquio, Di Maio ai cronisti replica: “Non capite proprio niente…”, proseguendo lungo la strada per un ristorante vicino gli uffici dei gruppi di Montecitorio, aggiunge ...

Governo - Salvini a bocca cucita dopo l’incontro con Di Maio. Un passante : “Ce la facciamo?” e lui : “Certo” : Soltanto uno scambio di battute con un passante, ma ancora silenzio sui temi del contratto di Governo e sul nome per la guida dell’eventuale esecutivo. Al termine dell’incontro con il capo politico del M5s Luigi Di Maio, il segretario Salvini ha lasciato la Camera dei deputati. “Ce la facciamo?”, gli ha chiesto un passante, al termine dell’incontro, durato circa due ore. “Certo”, ha replicato Salvini. E ...

Governo Salvini-Di Maio - nuovo incontro alla Camera dopo via libera di Berlusconi Mattarella : “No a narrativa sovranista” : Annullati tutti gli impegni, comincia la trattativa per arrivare a un programma e nomi condivisi. E’ iniziato poco dopo le nove di mattina il nuovo faccia a faccia tra il segretario del Carroccio Matteo Salvini e il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio. dopo il via libera di ieri sera di Silvio Berlusconi, i due si sono incontrati nella sala Siani del palazzo dei gruppi della Camera. Convitato di pietra il presidente Sergio ...