Governo | Di Maio | questa settimana deve essere risolutiva per forza

Governo - Di Maio-Salvini : "Passo di lato per uscire da stallo"/ Tavolo Lega-M5S : no a tecnici per i ministeri : Governo M5s-Lega, le ultime notizie: terminato il vertice con Luigi Di Maio, Matteo Salvini, "accordo su Fornero e immigrazione". Al lavoro su contratto di Governo, oggi si chiude?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 15:13:00 GMT)

Governo M5s-Lega - si chiude oggi? |Di Maio : pronti a farci da parte per partire : In corso l'ennesimo tavolo tecnico. Ma scoppia la polemica per il documento pubblicato dall’Huffington Post e redatto al termine degli incontri al Pirellone. I due partiti precisano: "Molti contenuti sono radicalmente cambiati". Pesante reazione dei mercati

Governo - Di Maio : “Staffetta o Bonafede premier? Qualsiasi nome stia girando per me è bruciato” : “Staffetta o ipotesi Bonafede premier? Qualsiasi nome stia girando secondo me è bruciato“. Così Luigi Di Maio al termine del nuovo incontro con Matteo Salvini. “Il tavolo sta andando molto bene, mi pare che oggi ci sia una rilettura tecnica conclusiva, poi io e Salvini dovremo dirimere alcune questioni. Non è un contratto già esaustivo, ma abbiamo messo su gran parte del lavoro”, ha continuato il leader del M5S, lasciando ...

Roma, 16 mag. (AdnKronos) – "Se i due leader non entrano, allora il Governo sarà balneare. Prepariamoci al voto con Silvio Berlusconi candidato premier". Lo scrive su Twitter il segretario di Rivoluzione cristiana Gianfranco Rotondi.

Di Maio : in contratto Governo riduzione numero parlamentari : Roma, 16 mag. , askanews, 'Nel contratto di governo tra M5S e Lega 'c'è la riduzione del numero dei parlamentari'. Lo ha detto Luigi Di Maio lasciando Montecitorio per andare a pranzo. 'Un grande tema ...

Governo - Di Maio : per ridurre debito investimenti e politica espansiva : La ricetta del possibile Governo M5s-Lega per ridurre il debito è quella di fare investimenti e una politica espansiva, ha detto oggi il leader grillino Luigi Di Maio, che partecipa a una riunione a Montecitorio tra le due formazioni politiche sul programma.

Luigi Di Maio - la bomba di Beppe Grillo su euro e immigrati. Sospetto : vuole fare saltare il Governo con Salvini : Ufficiale: Beppe Grillo vuole fare saltare il tavolo di Luigi Di Maio e Matteo Salvini . Il fondatore del M5s , ufficialmente 'lontano dalle beghe sul governo', ha rilasciato una tellurica intervista ...

Governo - Di Maio : 'Se serve io e Salvini fuori dalla squadra' : "Io mi auguro che si possa far parte del Governo per mettersi alla prova in prima persona, ma se serve per farlo partire io e Salvini siamo pronti a stare fuori". A dirlo è il capo politico del ...

Governo - Di Maio : se serve per farlo partire io e Salvini fuori dalla squadra : Salvini: premier? Sarebbe onore ma se serve faccio passo di lato Salvini premier? Sarebbe per me l'onore più grande del mondo. Se avessi la certezza che andando al Governo anche non da premier di ...

Governo - il passo indietro dei due leader. Di Maio : “Io e Salvini pronti a stare fuori” : Il contratto di Governo “è quasi finito” ma sul nome del futuro premier “stiamo ancora discutendo”. Così Luigi Di Maio, arrivando a Montecitorio, commenta l’ipotesi della staffetta. “Il contratto di Governo soddisfa sia noi che la Lega – aveva ammesso il leader pentastellato, raccontano fonti M5S all’Adnkronos, ieri sera nell’incontro con i direttivi 5 Stelle di Camera e Senato – ...

M5s-Lega - accordo vicino. Di Maio : leader fuori se serve a far nascere il Governo : "Salvini premier sarebbe per me l'onore più grande del mondo. Se avessi la certezza che andando al governo, anche non da premier, di poter fare cose utili per il Paese, mi metto in gioco e se serve ...

Di Maio : 'Se serve io e Salvini pronti a stare fuori dal Governo'. Intesa per smontare la Fornero : pronti al passo di lato da Palazzo Chigi se serve per fare il governo e mettere nero su bianco un programma di cambiamento. Matteo Salvini e Luigi Di Maio fanno la stessa dichiarazione a distanza di ...