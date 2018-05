Governo | contratto chiuso Non c è uscita da euro Si tratta su premier Salvini noi al

Mattarella : «Attendo il testo definitivo del contratto». Governo - ora si tratta a oltranza sul premier : Chiuso il tavolo tecnico M5S-Lega sul programma del nuovo Governo. Non ci sarebbe più la previsione dell'opzione di uscita dall'euro. Nel documento ci sarà soltanto un...

Governo M5S-Lega - 40 pagine di contratto ma si tratta ancora sul premier : Chiuso il tavolo tecnico M5S-Lega sul programma del nuovo Governo. Non ci sarebbe più la previsione dell'opzione di uscita dall'euro. Nel documento ci sarà soltanto un...

Chiuso il contratto di Governo - 40 pagine senza uscita dall’euro. Si tratta a oltranza per il premier : Il tavolo tecnico M5S-Lega sul contratto di governo ha concluso i suoi lavori. Il documento verrà sottoposto, secondo quanto si apprende, all’attenzione dei leader dei due partiti, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, per la risoluzione delle ultime questioni politiche: «Si tratta di 6 punti, appena 6 righe» minimizza il capo della comunicazone del Movi...

Governo M5s-Lega - cosa c'è davvero nel contratto tra Di Maio e Salvini : Nel contratto messo a punto da Movimento 5 stelle e Lega non c'è più la parte relativa all'uscita dall'euro e non sarebbe previsto nemmeno il referendum...

Lo stupore immotivato sul contratto di Governo : Non so se il governo di M5S e Lega vedrà la luce. Mi colpiscono però alcune reazioni incomprensibili e per certi versi inadeguate alla bozza di "contratto di governo" circolato sulla stampa. Non so come sarà il testo definitivo ma è già utile discuterne.Il cosiddetto comitato di conciliazione, ad esempio, è probabilmente antiestetico, un po' rozzo ma non mi pare abbia niente di eversivo. È, nella ...

Governo - chiuso il contratto M5s-Lega : da sciogliere 6 nodi «Si tratta a oltranza per il premier» : Ancora non c'è il nome del candidato presidente del Consiglio. Il documento è lungo 40 pagine, nel testo non c’è l’uscita dall’euro, ma ci sono i vaccini. Mattarella e la «bozza» del contratto: «Leggerà solo testo definitivo»

Governo M5S-Lega : "contratto di Governo ultimato" : 18.45 - Le nuove dichiarazioni di Luigi Di Maio lasciano immaginare qualcosa di rivoluzionario per l'Italia. Il leader di M5S parla addirittura del contratto di Governo stilato insieme alla Lega come della "più grande novità politica degli ultimi 20 anni".18.10 - Il Quirinale comincia a mostrare segni di insofferenza. Pur aver concesso ulteriori giorni a Salvini e Di Maio, l'invio della bozza del testo del contratto di Governo non è stata ...

Governo - bozza contratto chiusa : non c'è uscita da Euro - ci sono i vaccini «Trattativa a oltranza su premier» : «Il contratto di Governo che stiamo scrivendo in questi giorni è la più grande novità politica degli ultimi 20 anni perché porterà al Governo dell'Italia quello che hanno chiesto i cittadini: il ...

Mattarella leggerà solo la versione definitiva del contratto di Governo : Le delegazioni di Lega e M5s, nel corso delle consultazioni di lunedì scorso, hanno voluto lasciare al presidente Mattarella la bozza dell'accordo di programma nello stato in cui si trovava in quel momento. E' chiaro che il presidente non guarda bozze ma testi definiti, frutto delle responsabilità dei partiti che concludono accordi di Governo. E' quanto spiegano al Quirinale a quanti chiedono se il presidente abbia ricevuto la ...

Governo M5S-Lega - 40 pagine di contratto : ci sono i vaccini - non uscita dall'euro : Chiuso il tavolo tecnico M5S-Lega sul programma del nuovo Governo. Non ci sarebbe più la previsione dell'opzione di uscita dall'euro. Nel documento ci sarà soltanto un...

Chiuso tavolo M5s-Lega per il Governo : nel contratto non c'è l'uscita dall'euro : ...che grazie al dialogo con la Lega "abbiamo messo a punto nuove procedure per il dialogo con la Ue sia per la delegazione tecnica da portare" a Bruxelles a supporto della delegazione politica. PIU ...

Governo M5S-Lega - 40 pagine di contratto : ci sono i vaccini - non uscita dall'euro : Chiuso il tavolo tecnico M5S-Lega sul programma del nuovo Governo. Non ci sarebbe più la previsione dell'opzione di uscita dall'euro. Nel documento ci sarà soltanto un...

Governo - il contratto? Sul web è da ridere : "Ecco la vera bozza" : A volte bisogna arrendersi di fronte all'ironia del web. E ridere. Questa è una di quelle. Sul web infatti è spuntato lo scherno al programma del Governo del cambiamento che dovrebbero siglare Matteo Salvini e Luigi di Maio. Ieri è stata pubblicata una bozza, forse quella scritta dal M5S, che ha fatto molto discutere. E scatenare la Rete.La bozza di programma per il GovernoIn fondo i temi della bozza hanno fatto sorridere in molti. Si parla ...

Governo - il contratto? Sul web è da ridere : 'reddito a prime 10 chiamate' : A volte bisogna arrendersi di fronte all'ironia del web. E ridere. Questa è una di quelle. Sul web infatti è spuntato lo scherno al programma del Governo del cambiamento che dovrebbero siglare Matteo Salvini e Luigi di Maio. Ieri è stata pubblicata una bozza, forse quella scritta dal M5S, che ha fatto molto discutere. E scatenare la Rete.La bozza di programma per il GovernoIn fondo i temi della bozza hanno fatto sorridere in molti. Si parla ...