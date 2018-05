Governo | chiuso contratto Lega-M5s Trattativa Di Maio-Salvini su premier | Fornero

Governo - contratto chiuso. Non c è uscita da euro. Si tratta su premier. Salvini noi al Viminale : E ha concluso: 'Io premier? Sarebbe l'onore più grande del mondo. Ma se avessi la certezza, anche non da premier, di fare molte cose utili per voi, mi metto in gioco e se serve faccio un passo di ...

Governo - chiuso il contratto M5s-Lega : da sciogliere 6 nodi «Si tratta a oltranza per il premier» : Ancora non c'è il nome del candidato presidente del Consiglio. Il documento è lungo 40 pagine, nel testo non c’è l’uscita dall’euro, ma ci sono i vaccini. Mattarella e la «bozza» del contratto: «Leggerà solo testo definitivo»

Governo : Di Maio - con Pd ho chiuso : ANSA, - ROMA, 8 MAG - "Se il Pd è ancora Renzi, come ha dimostrato, e dopo che hanno aperto al dialogo al Colle hanno poi chiuso in una trasmissione tv, io col Pd non voglio averci mai più nulla a che ...

Governo - Di Maio dopo l'incontro con Fico : "Abbiamo chiuso con Salvini. Parliamo solo con il PD" : Luigi Di Maio si è presentato davanti ai cronisti dopo una mezzoretta di colloquio con Roberto Fico. Il candidato Premier del Movimento ha chiarito un punto in apertura: dopo la giornata di oggi sono finiti i tentativi con la Lega di Salvini. Come aveva chiesto Martina, Di Maio ha così chiuso il "secondo forno". Adesso il Movimento 5 Stelle guarda solo al Partito Democratico, con il quale spera di trovare il giusto compromesso per stilare il ...

