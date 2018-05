Governo - Berlusconi : 'Grande preoccupazione in Europa' : Silvio Berlusconi al vertice Ppe a Sofia. "preoccupazione è la parola che fotografa la situazione attuale - ha detto al termine del vertice -. Ciò che accade in Italia desta moltissima preoccupazione ...

Governo - Bernini (FI) : “Berlusconi non ha bisogno di entrare in Parlamento - esercita già una leadership assoluta” : Ospite a Otto e mezzo, il programma in onda su La7 condotto da Lilli Gruber, Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, è tornata sul tema della eleggibilità di Silvio Berlusconi: “Berlusconi non ha certo bisogno di entrare in Parlamento per affermare la sua leadership, che esercita già in modo assoluto“. Video da La7 L'articolo Governo, Bernini (FI): “Berlusconi non ha bisogno di entrare in Parlamento, esercita ...

Governo M5s-Lega - il peso di Berlusconi : “Con Salvini contatti mai interrotti”. Il leader della Lega pronto alle elezioni : Altro che ombra. Altro che sospetti. La figura di Silvio Berlusconi non è solo proiettata sulle trattative per il contratto di Governo alle quali partecipano Movimento Cinque Stelle e Lega. E’ più di un convitato di pietra: è un punto di riferimento. Tanto che ieri, dopo giorni e notti di tavoli di lavoro e prima delle consultazioni al Quirinale che a sentire gli esponenti grillini e leghisti parevano quasi decisive, Matteo Salvini è ...

Governo - lo spettro di Berlusconi riabilitato. Rispunta la suggestione della staffetta M5s-Lega per la premiership : Prima di uscire furente dalla stanza di Sergio Mattarella Matteo Salvini in mattinata aveva incontrato ad Arcore Silvio Berlusconi, l’alleato da due giorni riabilitato e ormai ricandidabile. È quindi probabile che l’ex Cavaliere sia stato il convitato di pietra all’incontro tra il leader leghista e il presidente della Repubblica. Che potrebbe aver fatto, come ipotizza a Radio Capital il vice direttore di Repubblica Massimo ...

aggiornamento Governo salvini di maio berlusconi mattarella : Stallo, incertezza, addirittura “un grande bluff”: nei quotidiani di oggi si registra, con qualche segno di insofferenza, il fatto che nemmeno ieri al Quirinale Lega e M5S sono stati in grado di portare un accordo di governo o il nome di un candidato unico alla presidenza del Consiglio. E dal Quirinale filtra, al tempo stesso, la disponibilità a concedere una settimana ancora, ma questa volta anche una certa irritazione. ...

Governo Berlusconi salvini governo : "Avevamo messo in guardia salvini", dice Gelmini, "salvini prenda atto dei rischi che sta correndo", sottolinea il portavoce dei gruppi parlamentari azzurri Mulé, "la speranza è che chi deve riflettere, rifletta bene ed in fretta ed eviti ogni corresponsabilità", rilancia Giacomoni, "io a questo punto dubito che ci sarà un governo ", prevede Brunetta. Da FI ...

Governo - Centinaio - Lega - : 'Nel contratto vogliamo portare le istanze di Berlusconi e Meloni' : 'Al contratto mancano tante virgole e tanti punti. Stiamo discutendo soprattutto di immigrazione e sicurezza, le distanze si possono sistemare...

Governo - Berlusconi riabilitato vale solo 5 punti in più : Il sondaggio: Forza Italia, con l'ex premier in corsa, potrebbe superare la Lega FOCUS / Come può Berlusconi tornare in Parlamento Totoministri, sale la stella di Bonafede. E l'uomo forte sarà ...

Berlusconi riabilitato - Borghi (Lega) : “Non è un problema per il Governo”. Toninelli (M5s) : “Responsabilità morali e politiche restano” : “Berlusconi candidabile? Che c’entra, il suo nome nel contratto non c’è. Non è un problema”. A dirlo è Claudio Borghi, deputato della Lega Nord, all’ingresso del Pirellone. I vertici del Carroccio e del Movimento 5 stelle si sono incontrati per il tavolo tecnico che dovrebbe far partire il governo giallo-verde. Sulla riabilitazione di Silvio Berlusconi, che potrà entrare in Parlamento da subito, si è espresso anche ...

Governo - M5S-Lega - pronta la prima bozza del 'Contratto'. Di Maio : riabilitazione Berlusconi non cambia nulla : Nella riunione tecnica tra M5S e Lega, iniziata al Pirellone alle 14, è stata completata, a quanto apprende l'ANSA, una prima bozza del programma comune. Titolo del plico che contiene le priorità del ...

Governo : Di Maio : riabilitazione Berlusconi non cambia nulla : "Assolutamente no", la 'riabilitazione di Silvio Berlusconi non cambia alcunché nella trattativa per il Governo fra M5S e Lega. Così Luigi Di Maio ai giornalisti che lo hanno atteso al suo arrivo alla ...

Berlusconi riabilitato - Saviano : “Terribile! Tutto cambia perché nulla cambi”. “Governo M5s-Lega? Lo fanno” : “Berlusconi candidabile? Terribile…Tutto cambia perché nulla cambi” ospite del Salone del Libro di Torino, Roberto Saviano cita “Il Gattopardo” nel commentare la riabilitazione all’esercizio politico di Silvio Berlusconi. Alla domanda se Di Maio e Salvini riusciranno a formare un governo, il giornalista risponde di sì. L'articolo Berlusconi riabilitato, Saviano: “Terribile! Tutto cambia perché nulla ...