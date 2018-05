Glifosato | studio Ramazzini | “Bisogna approfondire gli effetti sulla salute”

meteoweb.eu

: I pesticidi al glifosato uccidono le cellule umane, lo studio shock - - greenMe_it : I pesticidi al glifosato uccidono le cellule umane, lo studio shock - - Rosskitty77 : RT @Ollipaz: Il glifosato è pericoloso anche alle dosi consentite. Presentato lo studio del Ramazzini: - sarabrag : RT @rinnovabiliit: Studio sugli #erbicidi a base di #glifosato: effetti avversi per la #salute anche a dosi 'sicure' e brevi tempi di espos… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Il“è in grado di alterare alcuni parametri biologici di rilievo” come quelli riproduttivi e del microbioma intestinale. Sono le conclusioni di unocondotto dall’Istitutopresentati oggi al Parlamento europeo insieme al Gruppo dei Verdi. Nello, che vede coinvolte università e istituti americani e italiani e sarà pubblicato alla fine del meserivista Environmental Health, ile il suo formulato Roundup sono stati testati a dosi ritenute sicure, come la dose giornaliera ammissibile (Dga) attualmente consentita negli Stati Uniti, pari a 1,75 microgrammi al chilo di peso corporeo. In Europa la Dga è fissata a 0,5 mg/kg. “Al momento non abbiamo dati per affermare se ilsia cancerogeno o meno – ha dichiarato la direttrice dell’area ricerca dell’IstitutoFiorella Belpoggi – ma ...