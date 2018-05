GLI ANIMALI NOTTURNI ' Dipende da me' Il nuovo singolo in radio dal 18 maggio

Rai 5 - ‘Antartide’ : i segreti deGLI ANIMALI dei ghiacci : Come si sono adattati animali e piante a uno dei luoghi più freddi e inospitali della Terra come l’Antartide? Prova a rispondere un gruppo di ricercatori nel secondo e ultimo episodio della serie ”Antartide”, in onda domani alle 14.40 su Rai5. Esplorando i laghi subglaciali in profondità e decodificando le armi segrete della fauna selvatica e la vita microrganica che prospera in condizioni estreme, il documentario rivela la ...

Juventus - Nedved / "Siamo deGLI animali. Le polemiche ci hanno portato allo Scudetto" : Juventus, Nedved: il vicepresidente bianconero parla del settimo Scudetto consecutivo e delle polemiche che hanno portato la squadra a reagire e a trovare la voglia di vincere ancora.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 16:39:00 GMT)

GLI ANIMALI ricordano gli episodi passati : da uno studio speranze anti-Alzheimer : Gli animali non dimenticano. E la loro non è solo una memoria spaziale: sono in grado di ricordare episodi del passato, ripetendoli mentalmente. Una sorta di tasto ‘replay’. Si chiama memoria episodica e uno studio Usa fornisce evidenze del fatto che a possederla non è soltanto l’uomo. Un team di neuroscienziati dell’Indiana University lo ha provato con una serie di esperimenti condotti sui ratti. Test che hanno mostrato ...

'Il valore deGLI animali' : bioetica - benessere e rapporto tra uomo e animali nel corso dell'IZSVe a Padova : Si terrà tra il 6 e il 9 giugno 2018 a Padova il corso ECM "Il valore degli animali. Percorso tra scienza, etica e arte", organizzato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie. L'obiettivo è esplorare il valore degli animali sulla base delle conoscenze scientifiche e da un punto di ...

Il Mese a 4 zampe : GLI ANIMALI ospiti gratuiti degli agriturismi aderenti all’iniziativa : Agriturismo, sito leader in Italia per il settore della ricezione in agriturismo, ha deciso di lanciare Il Mese a 4 zampe, un periodo speciale dedicato a chi viaggia con i propri animali, che per tutto il Mese di maggio saranno ospiti gratuiti degli agriturismi che hanno aderito a questa iniziativa, a fronte di un soggiorno minimo di due notti. Per far sì che la vacanza diventi un’esperienza di viaggio indimenticabile proprio per tutta la ...

Mentana : "Si voterà a luGLIo colpa dell'animalità della politica" : 'Al 50% si va al voto a luglio', dice Mitraglietta che spara contro i partiti con quella battuta sull''animalità' della politica i cui riferimenti sono abbastanza evidenti. La mancanza di un accordo ...

Westworld maltratta GLI elefanti? Botta e risposta tra HBO e l'associazione animalista PETA (video) : La PETA, l'associazione per la protezione degli animali americana, si scaglia contro HBO e Westworld per l'uso degli elefanti nel terzo episodio della serie tv in onda domenica scorsa negli USA e in Italia su Sky Atlantic HD. Secondo la PETA nell'episodio che Attenzione Spoiler prosegui la letturaWestworld maltratta gli elefanti? Botta e risposta tra HBO e l'associazione animalista PETA (video) pubblicato su TVBlog.it ...

Libri / GLI ANIMALI - le nostre domande - le loro risposte : ... non solo tanti aneddoti curiosi, divertenti e talvolta paradossali, ma soprattutto si imbatterà negli interrogativi cruciali alla base della filosofia della scienza, dell'etologia, della psicologia ...

La Germania è un paese civile - tanto che addirittura GLI ANIMALI rispettano le regole. Ecco come si comportano le anatre : Saarbrücken, Germania. Un passante incrocia per strada un gruppo di germani reali in prossimità di un attraversamento pedonale. Le anatre attendono in modo disciplinato di poter attraversare, ma non si limitano ad attendere che la strada sia libera come la maggior parte dei pedoni indisciplinati. Con pazienza attendono che scatti il verde e proseguono tranquillamente la marcia. Tra una risata e l’altra il web ringrazia per l’insolita scena, ...

Lotta al bracconaggio : partita la campagna Wwf per salvare GLI “animali in trappola” : 1/10 ...

Ballando con le stelle : le spettacolari coreografie ispirate aGLI animali : A Ballando con le stelle , il programma di Raiuno del sabato sera, è il momento della natura. La puntata si apre con una prova dedicata agli animali , che fanno da ispirazione per costumi e ...

Roma ConiGLIando & Friends 2018 - 6 maggio : programma evento per amanti animali da compagnia : Roma Conigliando & Friends 2018 : il 6 maggio l'Associazione animali Esotici Onlus organizza, come ogni anno, organizza l'iniziativa di sensibilizzazione incentrata sul mondo dei conigli e inoltre aperta ai nuovi animali da compagnia come le cavie, criceti e piccoli roditori, maialini, papere, nutrie e non solo. Anche questa edizione si svolgerà alla Fattorietta, ...

Zoomarine trust onlus - in campo per il benessere deGLI animali : Azioni di sensibilizzazione con 60mila studenti l’anno, una rete di 15 università italiane e straniere, il ‘Pronto soccorso del mare’ per le tartarughe spiaggiate, formazione e ricerca scientifica in ambito internazionale. Zoomarine, il più grande parco marino italiano, prosegue e rafforza così l’impegno a difesa della biodiversità con l’azione di ‘Zoomarine trust onlus‘, ente giuridico autonomo, senza fini di lucro, che ...

In vacanza con GLI amici animali? Ecco come e dove : Da dove partono i viaggiatori che non rinunciano, nemmeno in vacanza, alla compagnia dei propri inseparabili amici a quattro zampe? E quali sono le destinazioni più amate? A queste e altre domande ha risposto HomeAway®, esperto globale nell’affitto di case vacanza* conducendo una ricerca che disegna una nuova mappa delle mete turistiche più richieste dagli amanti degli animali nel 2017**. Da dove partono i viaggiatori pet ...