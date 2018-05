Giuseppe Uva | il pg chiede 13 anni per gli agenti

Processo Giuseppe Uva - pg : "Morì per stress provocato dai carabinieri"/ Milano - chieste pene fino a 13 anni : Processo Giuseppe Uva: nella sua requisitoria il pg di Milano ha chiesto condanna a 13 anni ai carabinieri ed a 10 anni e 6 mesi ai poliziotti, spiegando le cause della morte.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 15:28:00 GMT)

Giuseppe Uva - pg chiede condanne fino a 13 anni per carabinieri e poliziotti : “Provocarono lo stress che lo uccise” : In primo grado gli imputati erano stati assolti perché il fatto non sussiste. E nelle motivazioni i giudici sostennero che Giuseppe Uva, l’operaio deceduto a Varese dopo un fermo nel giugno 2008, non era stato picchiato. Oggi il pg di Milano, Massimo Gaballo, per gli imputati ha chiesto condanne fino a 13 anni per omicidio preterintenzionale e sequestro di persona aggravato. Per l’accusa è stato provocato dalle “condotte ...

Giuseppe Uva - il pg : «Riascoltare 4 testimoni». Tra loro anche la star del web Bigioggero : ... dopo la diffusione a Un giorno in Pretura dei video delle sue testimonianze in tribunale, era diventato una specie di idolo del web, come Andrea Alongi , testimone di un altro caso di cronaca, ...