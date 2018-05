Giuseppe Milazzo Andreani | un produttore indipendente dalla carriera in ascesa

aldiladelcinema

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Al giorno d’oggi il business cinematografico è nelle mani delle grandi Major italiane ed internazionali che producono film costosi, con cast stellari e tanti effetti speciali. Ma in mezzo a queste “grandi produzioni e distribuzioni” ci sono anche i film indipendenti realizzati a low budget ma con un impianto produttivo di grande dignità. In Italia, soprattutto, cercano di emergere e farsi spazio produttori giovani e volenterosi che “lottano” per fare cinema di qualità con poche risorse economiche. Uno tra questi è, siciliano di nascita e romano d’adozione. Laureato al DAMS, dopo gli studi, si è trasferito a Roma dove nel 2004 ha iniziato la suadi attore e. Da sempre amante del cinema è a capo della casa di Produzione Saturnia Pictures srl e dell’Azteca Produzioni Cinematografiche srl e cerca di portare avanti tutti i suoi progetti con ...