Giulini | ' Joao Pedro impari la lezione'

Cagliari - Joao Pedro : 'Doping? Sono pulito e pronto a collaborare'. Giulini : 'Crediamo in lui' : Una domenica particolare, per il Cagliari, fatta di emozioni contrastanti. L'amarezza per aver visto sfilare una vittoria all'ultimo secondo ma anche l'orgoglio per aver tenuto testa alla Lazio. Poi, ...