Giro | Yates vince ancora e allunga in classifica

Giro d'Italia : altro numero di Yates! Vince a Osimo e resta in rosa : ancora Simon Yates a lasciare il sigillo - il secondo - su un Giro d'Italia sin qui magnifico. La maglia rosa si prende anche il traguardo di Osimo, dodicesima tappa del Giro d'Italia , 156 km, , con ...

Giro : Yates - contento per vittoria : ANSA, - OSIMO , ANCONA, , 16 MAG - "Il finale era difficile, ho deciso di non aspettare la linea del traguardo e di allungare, in modo da guadagnare ancora su miei rivali. Alla fine ci sono riuscito. ...

Yates sfugge all'intrigo di Osiamo. Seconda vittoria al Giro : La parola della 10a tappa del Giro d'Italia, Assisi-Osimo, 156 km è INTRIGO. Dal vocabolario Treccani: 1. Questione o situazione arruffata, confusa, imbrogliata: mettere, attirare, cacciarsi in un i.; trovarsi in un bell’intrigo. Commedia di intrigo, lo stesso che commedia d’intreccio (v. intreccio)

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates : “Che bella vittoria - ho deciso di non aspettare. Volevo guadagnare più secondi su Dumoulin” : Simon Yates ha vinto l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2018: la maglia rosa è scattata sul muro di Osimo e ha messo in difficoltà tutti gli avversari guadagnando così secondi importanti su Tom Dumoulin (secondo a 2”) e Domenico Pozzovivo (a 8”) mentre sono andati in difficoltà Fabio Aru (a 22”) e Chris Frome (a oltre quaranta secondi). Il britannico della Mitchelton-Scott era raggiante al traguardo per aver ...

Classifica Giro d’Italia 2018 : undicesima tappa. Simon Yates incrementa ancora - Aru e Froome oltre i 3 minuti : Andiamo a scoprire la Classifica generale del Giro d’Italia dopo l’undicesima tappa, partita da Assisi e giunta ad Osimo. Altro show per la Maglia Rosa Simon Yates che vince la tappa e guadagna secondi su tutti i rivali. Bene Tom Dumoulin, secondo, perdono ancora invece Fabio Aru e, soprattutto, Chris Froome. Classifica generale Giro d’Italia 2018 1 GBR Yates Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 47h 08’ 21” 0’ 00” 2 NED ...

