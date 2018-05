Giro d' Italia | percorso 13^ tappa Ferrara-Nervesa e info diretta tv

Giro d’Italia - ecco perché Chaves è andato in crisi Video : Sono finite improvvisamente nella decima tappa le speranze di Jhoan Esteban Chaves di conquistare il Giro d’Italia. Lo scalatore colombiano, vincitore sull’Etna [Video]e secondo in classifica generale alle spalle del compagno di squadra Simon Yates, si è staccato nei primi chilometri di una tappa che sembrava una giornata di transizione per gli uomini di classifica. Invece in maniera inattesa Chaves ha perso contatto sulla salita ad inizio tappa ...

Giro d’Italia 2018 oggi (16 maggio) - undicesima tappa Assisi-Osimo : orario di partenza - favoriti e aggiornamenti in tempo reale : oggi mercoledì 16 maggio si correrà la Assisi-Osimo, undicesima tappa del Giro d’Italia 2018: 156 chilometri tra l’Umbria e le Marche attraversando le province di Perugia, Macerata e Ancona. Si preannuncia una frazione particolarmente intensa e appassionante, ideale per eventuali colpi di mano e dove potrebbe muoversi anche gli uomini di classifica. Lo strappo di Osimo è infatti durissimo, gli ultimi due chilometri sono terribili con ...

LIVE Giro d’Italia 2018 - Assisi-Osimo in DIRETTA : orario d’inizio - comuni attraversati e come vederla in tv e seguirla in tempo reale : Oggi mercoledì 16 maggio si corre la Assisi-Osimo, undicesima tappa del Giro d’Italia 2018. Frazione impegnativa tra l’Umbria e le Marche con partenza in una località simbolo e poi 156 chilometri che porteranno il gruppo verso il muro finale di Osimo, 2000 metri conclusivi davvero molto impegnativi con un tratto al 16% che potrebbe concretamente fare la differenza anche tra gli uomini di classifica. Proprio su quello strappo dovrebbe ...

Giro d’Italia in tv - undicesima tappa Assisi-Osimo : come vederla in tv e diretta streaming. Orario e programma : Oggi (mercoledì 16 maggio) si correrà l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2018, 156km da Assisi a Osimo. Dopo la spettacolare frazione di ieri ci attende un’altra giornata ricca di emozioni. Il finale odierno è infatti caratterizzato da una serie di Muri, tra cui quello di Filottrano, in cui la Corsa Rosa ricorderà Michele Scarponi, morto mentre si allenava sulle strade di casa il 22 aprile 2017. Gli ultimi chilometri sono poi durissimi, ...

Giro d’Italia 2018 - undicesima tappa Assisi-Osimo : finale da classica - strappo con pendenze al 16% : Siamo entrati nel vivo del Giro d’Italia 2018 e oggi si svolgerà un’altra tappa che si preannuncia spettacolare. L’undicesima frazione prevede un percorso di 156 km da Assisi a Osimo, con un finale da classica, caratterizzato dalla presenza diversi Muri, su cui potrebbe esplodere la corsa. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della nona tappa del Giro d’Italia. Percorso I primi 30 km sono in falsopiano, poi inizia ...

Giro d'Italia 2018 : Matej Mohoric - un predestinato che ora sarà utilissimo per Domenico Pozzovivo : ... è un nome da tenere in considerazione per le Classiche delle Ardenne, ad esempio, , per ora potrebbe giocare un ruolo fondamentale nell'economia del Giro d'Italia di Domenico Pozzovivo . Il lucano ...

Giro d'Italia - Chaves a 25' : 'Non avevo forza - ho provato ma non andavo' : 'Che dire... Basta un attimo per cambiare tutto un Giro d'Italia'. La maglia rosa Simon Yates non ha parole per il compagno di squadra Esteban Chaves, che ha vissuto la sua peggiore giornata ed è ...

Giro d’Italia 2018 : Matej Mohoric - un predestinato che ora sarà utilissimo per Domenico Pozzovivo : La decima tappa del Giro d’Italia 2018, probabilmente, sarà ricordata prevalentemente per le difficoltà di Esteban Chaves, che è arrivato sul traguardo di Gualdo Tadino con oltre 25′ di ritardo dal gruppo della maglia rosa, il suo compagno Simon Yates. I 244 chilometri affrontati oggi, però, potrebbero anche lanciare in un’altra dimensione l’ancora giovanissimo Matej Mohoric, che ha colto con una splendida prova di forza ...

Giro d’Italia 2018 : le pagelle della decima tappa. Finale perfetto di Mohoric - sorprende Denz. Simon Yates sempre più padrone : La decima tappa del Giro d’Italia 2018 regala grandi emozioni e alla fine vede trionfare sul traguardo di Gualdo Tadino lo sloveno Matej Mohoric, che batte in uno sprint a due il tedesco Nico Denz, che insieme a lui aveva attaccato nel Finale. La sorpresa di giornata è l’uscita di classifica del colombiano Esteban Chaves, che si stacca sulla prima salita e chiude con oltre 25′ di ritardo. Nessun problema invece per il britannico Simon ...

Decima tappa a Mohoric. Giornata no per Esteban Chaves al Giro d'Italia : Per la cronaca la tappa è stata vinta dallo sloveno Matej Mohoric davanti al tedesco Nico Denz, staccato di 34" lo sprint del gruppo è stato vinto da Bennet su Battaglin. Grande corsa anche oggi ...