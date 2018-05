Giro d’Italia | ecco i motivi dello scarso rendimento di Fabio Aru

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : segnali di crescita. Lo Zoncolan ultima spiaggia per ribaltare la classifica : Fabio Aru, anche oggi, ha perso secondi dalla maglia rosa Simon Yates al Giro d’Italia 2018, 21 per l’esattezza. Rispetto ai giorni scorsi, tuttavia, si è percepito qualcosa di diverso nella condizione atletica dello scalatore sardo. Fin qui il Cavaliere dei Quattro Mori ha sempre faticato quando la strada cominciava a salire, affrontando Etna, Montevergine e Campo Imperatore sovente nella retroguardia del gruppo, per poi pagare ...

VIDEO Giro d’Italia 2018 - la vittoria di Simon Yates a Osimo : attacco micidiale della maglia rosa - Dumoulin secondo. Gli highlights della tappa : L’undicesima tappa del Giro d’Italia 2018 ha regalato grandi emozioni. La Assisi-Osimo ci ha offerto il commovente passaggio da Filottrano per ricordare la memoria del compianto Michele Scarponi, poi nel finale un muro di due chilometri che ha fatto la differenza: Simon Yates ha attaccato in maglia rosa e ha vinto precedendo Tom Dumoulin di un paio di secondi, ottima risposta da parte di Domenico Pozzovivo (a 8”), mentre Fabio ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome irriconoscibile. Quando la strada sale - si stacca. Che calvario - il podio è ormai lontano : Dov’è finito il vero Chris Froome? Quello che stiamo vedendo al Giro d’Italia 2018 è soltanto una controfigura del Campione capace di dominare le corse a tappe, un lontanissimo parente del fenomeno che metteva in fila tutti i rivali e che conquistava tre Tour de France consecutivi con una facilità disarmante, esibendo tutta la sua classe cristallina e brillando davvero su tutti i terreni. Il britannico, invece, sta davvero patendo le ...

Giro d’Italia – Simon Yates orgoglioso del risultato : “sono contento di avere guadagnato su Tom Dumoulin” : Simon Yates sempre più leader della classifica generale del Giro d’Italia: la maglia rosa guadagna ancora su Tom Dumoulin Simon Yates della Mitchelton Scott ha vinto la undicesima tappa del Giro d’Italia. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Tom Dumoulin della Sunweb e Davide Formolo della Bora Hansgrohe staccati di qualche secondo. Il ciclista britannico ha consolidato il suo vantaggio in classifica generale ...

Giro d’Italia 2018 - le altre classifiche : tutto invariato - Elia Viviani maglia ciclamino : tutto invariato nelle altre classifiche del Giro d’Italia 2018 dopo l’undicesima tappa. maglia ciclamino 1 ITA Viviani Elia QUICK-STEP FLOORS 178 2 IRL BENNETT Sam BORA – HANSGROHE 112 3 ITA BALLERINI Davide ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 87 4 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 86 5 ITA MODOLO Sacha EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 73 6 ITA BATTAGLIN Enrico TEAM LOTTO NL – JUMBO 53 7 CAN BOIVIN Guillaume ...

Giro d’Italia – Strappo pazzesco di Simon Yates - aumenta il suo vantaggio su Dumoulin : ecco la nuova classifica generale : Simon Yates vince l’undicesima tappa del Giro d’Italia, aumentando il proprio vantaggio in classifica sui propri avversari Simon Yates vince l’undicesima tappa del Giro d’Italia, precedendo sul traguardo di Osimo un arcigno Tom Dumoulin. Il ciclista della Mitchelton Scott aumenta così il proprio vantaggio in classifica generale, salendo a più 47 secondi sul campione in carica, che tiene il posto d’onore davanti a ...

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates : “Che bella vittoria - ho deciso di non aspettare. Volevo guadagnare più secondi su Dumoulin” : Simon Yates ha vinto l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2018: la maglia rosa è scattata sul muro di Osimo e ha messo in difficoltà tutti gli avversari guadagnando così secondi importanti su Tom Dumoulin (secondo a 2”) e Domenico Pozzovivo (a 8”) mentre sono andati in difficoltà Fabio Aru (a 22”) e Chris Frome (a oltre quaranta secondi). Il britannico della Mitchelton-Scott era raggiante al traguardo per aver ...

Simon Yates sempre più re del Giro d’Italia : la maglia rosa trionfa nella tappa dedicata a Scarponi : Simon Yates vince l’undicesima tappa del Giro d’Italia: battuti sul traguardo di Osimo Dumoulin e Formolo Simon Yates ha vinto l’undicesima tappa del Giro d’Italia. nella frazione che ha toccato Filottrano, la città natale di Michele Scarponi, corridore scomparso un anno fa a causa di un incidente stradale, il ciclista della Mitchelton Scott ha tagliato per primo il traguardo di Osimo dopo aver percorso 156 chilometri. ...

Giro d’Italia 2018 - risultato undicesima tappa. Simon Yates domina anche a Osimo - Dumoulin resiste. Crolla ancora Froome : Simon Yates, sono due: dopo Campo Imperatore la maglia rosa del Giro d’Italia 2018 ha messo la firma anche sull’undicesima tappa, 156 chilometri con partenza da Assisi e arrivo insidioso ad Osimo. anche la giornata odierna ha detto qualcosa in ottica classifica, con un ottimo Tom Dumoulin e un Fabio Aru che, nonostante qualche secondo perso, sembra realmente in crescita. Proseguono, invece, le difficoltà di Chris Froome: altri ...

Classifica Giro d’Italia 2018 : undicesima tappa. Simon Yates incrementa ancora - Aru e Froome oltre i 3 minuti : Andiamo a scoprire la Classifica generale del Giro d’Italia dopo l’undicesima tappa, partita da Assisi e giunta ad Osimo. Altro show per la Maglia Rosa Simon Yates che vince la tappa e guadagna secondi su tutti i rivali. Bene Tom Dumoulin, secondo, perdono ancora invece Fabio Aru e, soprattutto, Chris Froome. Classifica generale Giro d’Italia 2018 1 GBR Yates Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 47h 08’ 21” 0’ 00” 2 NED ...

Simon Yates sempre più re del Giro d’Italia : la maglia rosa trionfa nella tappa dedicata a Scarponi : Simon Yates vince l’undicesima tappa del Giro d’Italia: battuti sul traguardo di Osimo Dumoulin e Formolo Simon Yates ha vinto l’undicesima tappa del Giro d’Italia. nella frazione che ha toccato Filottrano, la città natale di Michele Scarponi, corridore scomparso un anno fa a causa di un incidente stradale, il ciclista della Mitchelton Scott ha tagliato per primo il traguardo di Osimo dopo aver percorso 156 chilometri. ...

Giro d’Italia - caduta a 4 - 5 chilometri dall’arrivo : coinvolto Sergio Henao : Henao e Villella coinvolti in una caduta a 4,5 chilometri dall’arrivo dell’11ª tappa del Giro d’Italia: i dettagli dell’accaduto Giro d’Italia, caduta a 4,5 chilometri dall’arrivo dell’11ª tappa della corsa in rosa. coinvolto Sergio Henao, il quale si trovava all’interno del gruppo maglia rosa prima di stramazzare al suolo dopo un contatto con Davide Villella. Il corridore del team Sky, così come ...

Simon Yates ha vinto in Maglia rosa l’11ª tappa del Giro d’Italia : Simon Yates, britannico della Mitchelton-Scott, ha vinto l’11ª tappa del Giro d’Italia, da Assisi a Osimo. La tappa aveva un finale con molti saliscendi e un arrivo in salita, dopo un tratto in pavé. Yates, che indossa la Maglia rosa da The post Simon Yates ha vinto in Maglia rosa l’11ª tappa del Giro d’Italia appeared first on Il Post.

Classifica Giro d’Italia 2018 : undicesima tappa. Simon Yates in Maglia Rosa : Andiamo a scoprire la Classifica generale del Giro d’Italia dopo l’undicesima tappa, partita da Assisi e giunta ad Osimo. Classifica generale Giro d’Italia 2018 1 GBR Yates Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 43h 42’ 38” 0’ 00” 2 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 43h 43’ 19” 0’ 41” 3 FRA PINOT Thibaut GROUPAMA – FDJ 43h 43’ 24” 0’ 46” 4 ITA POZZOVIVO Domenico BAHRAIN – MERIDA 43h 43’ 38” 01’ 00” 5 ECU CARAPAZ Richard ...