Giro d’Italia | caduta a 4 | 5 chilometri dall’arrivo | coinvolto Sergio Henao

Simon Yates sempre più re del Giro d’Italia : la maglia rosa trionfa nella tappa dedicata a Scarponi : Simon Yates vince l’undicesima tappa del Giro d’Italia: battuti sul traguardo di Osimo Dumoulin e Formolo Simon Yates ha vinto l’undicesima tappa del Giro d’Italia. nella frazione che ha toccato Filottrano, la città natale di Michele Scarponi, corridore scomparso un anno fa a causa di un incidente stradale, il ciclista della Mitchelton Scott ha tagliato per primo il traguardo di Osimo dopo aver percorso 156 chilometri. ...

Classifica Giro d’Italia 2018 : undicesima tappa. Simon Yates in Maglia Rosa : Andiamo a scoprire la Classifica generale del Giro d’Italia dopo l’undicesima tappa, partita da Assisi e giunta ad Osimo. Classifica generale Giro d’Italia 2018 1 GBR Yates Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 43h 42’ 38” 0’ 00” 2 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 43h 43’ 19” 0’ 41” 3 FRA PINOT Thibaut GROUPAMA – FDJ 43h 43’ 24” 0’ 46” 4 ITA POZZOVIVO Domenico BAHRAIN – MERIDA 43h 43’ 38” 01’ 00” 5 ECU CARAPAZ Richard ...

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani (17 maggio) : Osimo-Imola. Orario d’inizio - altimetria e come vederla in tv. Il programma completo : domani (giovedì 17 maggio) si correrà la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2018, 214 km da Osimo a Imola. Il percorso è quasi interamente pianeggiante, ma nel circuito finale di Imola i corridori affronteranno la salita di Tre Monti, circa 2 km con una pendenza media del 4% e massima del 10%. Qui qualcuno potrebbe provare a sferrare l’attacco per anticipare il gruppo, altrimenti i velocisti si giocheranno la vittoria allo sprint ...

Giro d’Italia 2018 - Luis Leon Sanchez primo al traguardo volante di Filottrano. Nel ricordo di Michele Scarponi : Momento di grande commozione a Filottrano dove oggi era posto un traguardo volante dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2018. Il gruppo è transitato sul muro di questa bellissima cittadina marchigiana per onorare la memoria del compianto Michele Scarponi, deceduto lo scorso anno dopo essere stato investito mentre si allenava in bici proprio sulle strade del suo paese natale. La Assisi-Osimo sta regalando grandi emozioni e il ...

FOTO Giro d’Italia 2018 - Papa Francesco parteciperà alla Corsa Rosa? L’accredito è pronto… : Papa Francesco deciderà di presentarsi come spettatore a una tappa del Giro d’Italia 2018? Il Pontefice è un grande amante del ciclismo ed è anche Presidente Onorario del Gruppo Sportivo del Santuario della Madonna del Ghisallo. Sua Santità potrebbe decidere di onorare la Corsa Rosa con la sua presenza magari in occasione dell’ultima tappa che si disputerà a Roma il 27 maggio ma al momento non si hanno informazioni. Intanto ...

Giro d’Italia : Avis Autonoleggio è l’Official Car Rental Supplier della corsa in rosa : Avis Autonoleggio per tutta la durata del Giro d’Italia sarà l’Official Car Rental Supplier offrendo rapide soluzioni per la mobilità cittadina Per tutta la durata dell’evento, Avis, principale fornitore di soluzioni per la mobilità, metterà a disposizione dell’organizzazione oltre 100 veicoli della propria flotta, fondamentali per lo svolgimento della manifestazione. Per la prima volta nella sua storia, il Giro è iniziato fuori ...

Giro d’Italia - grande elogio di Nibali per Mohoric : “un grande talento” : Vincenzo Nibali è orgoglioso della prova realizzata da Matej Mohoric nella decima tappa del Giro d’Italia Vincenzo Nibali è a Tenerife per allenarsi in vista dei prossimi grandi appuntamenti. La seconda parte di stagione sarà molto importante per il corridore della Bahrain Merida: il Tour de France è il grande obiettivo dello ‘Squalo’ e ha tutta l’intenzione di essere grande protagonista. Fabio ...

Giro d’Italia – Contador confida nelle abilità di Aru : “tutto dipenderà dalla sua evoluzione - ma Yates…” : Alberto Contador vede favorito Fabio Aru dell’UAE Team Emirates per la vittoria del Giro d’Italia, anche se Simon Yates ha dimostrato una straordinaria forma fisica LaPresse/EFE Alberto Contador, ex corridore della Trek Segafredo e vincitore di 7 grandi corse a tappe, nel 2018 insieme a Basso ha iniziato il progetto ciclistico con la Polartec Kometa. Lo spagnolo è un cultore della corsa italiana che ha vinto due volte (2008 e 2015) e ...