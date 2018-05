Giornata contro l' omotransfobia | a Bolzano numerose iniziative

Iniziative per la Giornata internazionale contro l'omofobia : "Nonostante questo " dichiara l'associazione Esedomani Terni - ancora oggi le persone omosessuali, transessuali e bisessuali sono oggetto di crimini d'odio e discriminazioni nel mondo e da qui nasce ...

Domani la Giornata contro l'omofobia. I casi di minorenni gay picchiati in famiglia e mandati dall'esorcista : Puniti per essere gay, da chi avrebbe dovuto amarli e difenderli. Giuseppe, napoletano, è stato sequestrato in casa, preso a pugni dal fratello, maltratto dal padre che gli ha bruciato le caviglie ...

Il comune di Roma censura il manifesto #stopaborto di CitizenGo. Nuova campagna per la Giornata contro l'omofobia : "Alla fine è giunta la censura, Roma Capitale ha notificato ieri sera la diffida alla società concessionaria per la rimozione della campagna #stopaborto di CitizenGo". Lo fa sapere in una nota la stessa CitizenGo annunciando la Nuova campagna, "con nuovi manifesti ed immagini sui social, sempre sotto l'hashtag #stopaborto, questa volta in occasione del 17 maggio, Giornata internazionale contro l'omofobia".Manifesti su cui, viene ...

Malattie cardiovascolari : visite gratuite per la Giornata contro ipertensione : Il 17 maggio in Lombardia negli ospedali con Bollini Rosa di Onda saranno disponibili servizi gratuiti per la diagnosi delle Malattie cardiovascolari.

Governo - Di Maio dopo l’incontro con Salvini : “Giornata molto produttiva. Premier politico - mai tecnico” : “La giornata per fortuna è finita. A momenti chiamano il Quirinale e gli diamo tutte le informazioni. Una giornata molto produttiva. Premier? Sempre politico, mai tecnico”. Così Luigi Di Maio al termine di un incontro con Matteo Salvini. L'articolo Governo, Di Maio dopo l’incontro con Salvini: “Giornata molto produttiva. Premier politico, mai tecnico” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Risultati e classifica Serie A - 37^ Giornata : la Lazio non va oltre il pareggio contro il Crotone - la Champions si decide all’ultima Giornata - bagarre salvezza clamorosa [FOTO] : 1/30 Francesco Mazzitello/LaPresse ...

Risultati Serie A - 37^ Giornata LIVE : la Lazio la sblocca contro il Crotone : Risultati Serie A, 37^ giornata LIVE – Dopo il successo del Benevento contro il Genoa ed il blitz del Sassuolo sul campo dell’Inter continua il programma della 37^ giornata del campionato di Serie A, in particolar modo turno molto importante per gli obiettivi salvezza e Champions League. La Lazio può garantirsi la qualificazione, di fronte un ostacolo difficile, il Crotone alla ricerca di punti salvezza. Match casalingo per la ...

Giornata Regionale Veneta contro il Maltrattamento dell’Infanzia e dell’Adolescenza : Il 15 maggio ricorre la quarta Giornata Regionale Veneta contro il Maltrattamento all’Infanzia e all’Adolescenza. A conclusione delle attività si

Taekwondo - Europei 2018 : Simone Crescenzi e Simone Alessio fuori al secondo incontro. Tutti i risultati della seconda Giornata : Oggi a Kazan (Russia) si è svolta la seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Taekwondo. Dopo il bronzo conquistato ieri da Vito Dell’Aquila, non arrivano gioie per l’Italia nelle gare odierne. Infatti i due azzurri impegnati sul tatami, Simone Crescenzi e Simone Alessio, sono stati entrambi eliminati nel secondo incontro disputato. Andiamo quindi a scoprire Tutti i risultati e le medaglie assegnate in questa giornata. Partiamo dai -68 kg ...

17 maggio 2018 - Giornata mondiale contro omo-lesbo-bi-transfobia - Mario Mieli - : Il Teatro Biblioteca Quarticciolo , per la Giornata contro l'omo-bi-transfobia , propone due spettacoli e un incontro/dibattito di approfondimento. alle ore 10.30 Fa'afafine Mi chiamo Alex e sono un ...

Il killer silenzioso : Giornata contro il tumore all’ovaio “Your voice has power” : Ci sono passata in prima persona, il tumore all’ovaio arriva silenzioso e quando te ne accorgi nel 50% dei casi è troppo tardi: al mondo sono state colpite da questa patologia grave ben 230mila donne l’anno e di queste circa 150mila non ce l’hanno fatta. Un killer aggressivo e troppo spesso letale proprio perché nell’80% dei casi la diagnosi viene fatta quando ormai è troppo tardi. Non ci si salva con il Pep-Test. In ...

Serie A 36esima Giornata pericolosa sconfitta del Crotone contro il Chievo davanti ad oltre tremila sostenitori. Salvezza a rischio : Chievo 2 Crotone 1 Marcatori: Birsa 12°, Stepinski 82°, Tumminello 94° Chievo (4-3-3): Sorrentino, Cacciatore (Bani), Tomovic, Dainelli, Gobbi,

Risultati e classifica Serie A - 36^ Giornata : il Napoli non ci crede più - solo un pareggio contro il Torino - Lazio-Atalanta è uno spot per il calcio [FOTO] : 1/46 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Risultati Serie A - 36^ Giornata LIVE : il Napoli non può sbagliare contro il Torino : Risultati Serie A, 36^ giornata LIVE – Continua il programma della 36^ giornata del campionato di Serie A, nelle partite di ieri successo del Milan contro il Verona, così come quello della Juventus contro il Bologna. Nel lunch match di oggi tutto facile per l’Inter contro l’Udinese, il Napoli in campo alle 15, contro il Torino non può sbagliare. La Lazio in campo contro l’Atalanta, scontro salvezza fondamentale quello tra ...