Giappone | Pil primo trimestre in calo 0 | 6% annuo su deboli

In Giappone battuta d'arresto della crescita : Pil I trim -0 - 2% : Roma, 16 mag. , askanews, L'economia del Giappone inciampa nel primo trimestre, segnando la prima contrazione da due anni a questa parte che rappresenta anche un nuovo smacco per il governo di Shinzo Abe, già sotto pressione per ...

In Giappone battuta d'arresto della crescita : Pil I trim -0 - 2% : Roma, 16 mag. , askanews, - L'economia del Giappone inciampa nel primo trimestre, segnando la prima contrazione da due anni a questa parte che rappresenta anche un nuovo smacco per il governo di Shinzo Abe, già sotto pressione per ...

Sopresa : dopo quattro anni - il Pil Giapponese torna a scendere : Brutte notizie per l'economia giapponese che, nel primo trimestre del nuovo anni, ha segnato una contrazione appesantita dal rallentamento dei consumi e degli investimenti aziendali. Tra gennaio e marzo il calo ...

Giappone - PIL si contrae per la prima volta dal 2014 : Teleborsa, - Sorprende negativamente, nel 1° trimestre dell'anno, l'economia Giapponese , segnando per la prima volta una fase di contrazione dopo quattro anni e 8 trimestri consecutivi in espansione. Secondo i dati diffusi dall'Istituto di ricerca economica e sociale ...

Giappone - PIL si contrae per la prima volta dal 2014 : Sorprende negativamente, nel 1° trimestre dell'anno, l'economia Giapponese , segnando per la prima volta una fase di contrazione dopo quattro anni e 8 trimestri consecutivi in espansione. Secondo i dati diffusi dall'Istituto di ricerca economica e sociale ...

Giappone : il Pil cala dello 0 - 6 per cento nel primo trimestre : Tokyo, 16 mag 05:10 - , Agenzia Nova, - L'economia Giapponese ha subito una contrazione dello 0,6 per cento annualizzato tra gennaio e marzo di quest'anno, segnando la prima regressione... , Git,

Giappone - Pil -0 - 2% : rallentano i consumi : 4.32 Giappone,Pil -0,2%:rallentano i consumi L'economia Giapponese segna una contrazione per la prima volta dal 2015 nel periodo da gennaio a marzo, appesantita dal rallentamento dei consumi e degli investimenti aziendali. Nel primo trimestre dell'...

Giappone - Pil gennaio-marzo -0 - 2% : ANSA, - TOKYO, 16 MAG - L'economia Giapponese segna una contrazione per la prima volta dal 2015 nel periodo da gennaio a marzo, appesantita dal rallentamento dei consumi e degli investimenti aziendali. Nel primo trimestre dell'...

Giappone - Pil gennaio-marzo -0 - 2% : ANSA, - TOKYO, 16 MAG - L'economia Giapponese segna una contrazione per la prima volta dal 2015 nel periodo da gennaio a marzo, appesantita dal rallentamento dei consumi e degli investimenti aziendali. Nel primo trimestre dell'...

Giappone - Pil gennaio-marzo -0 - 2% : ANSA, - TOKYO, 16 MAG - L'economia Giapponese segna una contrazione per la prima volta dal 2015 nel periodo da gennaio a marzo, appesantita dal rallentamento dei consumi e degli investimenti aziendali. Nel primo trimestre dell'...

Giappone - Pil -0 - 2% : rallentano i consumi : 4.32 L'economia Giapponese segna una contrazione per la prima volta dal 2015 nel periodo da gennaio a marzo, appesantita dal rallentamento dei consumi e degli investimenti aziendali. Nel primo trimestre dell'anno il calo è pari allo 0,2%, rispetto alle previsioni di un dato invariato. Su base annualizzata la flessione è dello 0,6%, anche in questo caso oltre le stime di un -0,1%.

Giappone cresce oltre le attese - Pil IV trimestre a +1 - 6% : Ancora un trimestre in crescita, il quarto del 2017, per l'economia Giapponese. Secondo l'Istituto di statistica del Paese, tra ottobre e dicembre il Pil è salito dell'1,6% a livello annuo rispetto al +0,5% indicato nella stima preliminare e contro attese per ...