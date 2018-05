Giappone | Pil gennaio-marzo -0 | 2%

Giappone - Pil -0 - 2% : rallentano i consumi : 4.32 Giappone ,Pil -0,2%: rallentano i consumi L'economia Giappone se segna una contrazione per la prima volta dal 2015 nel periodo da gennaio a marzo, appesantita dal rallentamento dei consumi e degli investimenti aziendali. Nel primo trimestre dell'...

Giappone cresce oltre le attese - Pil IV trimestre a +1 - 6% : Ancora un trimestre in crescita, il quarto del 2017, per l'economia Giapponese. Secondo l'Istituto di statistica del Paese, tra ottobre e dicembre il Pil è salito dell'1,6% a livello annuo rispetto al +0,5% indicato nella stima preliminare e contro attese per ...