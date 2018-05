Giappone | il treno parte con 25 secondi di anticipo | l’azienda si scusa per “l’enorme

ilfattoquotidiano

: In Giappone treno parte con 25 secondi di anticipo: l'azienda si scusa - SkyTG24 : In Giappone treno parte con 25 secondi di anticipo: l'azienda si scusa - Corriere : In Giappone treno parte con 25 secondi di anticipo: l’azienda si scusa - - Corriere : In Giappone treno parte con 25 secondi di anticipo: l’azienda si scusa -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Ina creare “grandi disagi” sono i treni che partono prima del dovuto, anche se di pochissimo. Tanto da costringere le ferrovie arsi per undi 25, come accaduto venerdì mattina a Notogawa, 60 chilometri a nord di Kyoto, quando undella West Japan Railways diretto a Nishi-Akashi ha lasciato la stazione alle 7.11.35, mentre lanza era prevista per le 7.12. “L’enorme inconveniente che abbiamo creato ai nostri clienti è davvero inbile“, ha scritto l’aziendase in una nota. Il disagio è stato creato da un errore del conducente che ha frainteso l’orario dinza, pensando fosse per le 7.11, e ha inviato il segnale per far uscire ildalla stazione. Accortosi dell’errore, ha comunque deciso di partire 35dopo visto che sulla piattaforma non c’erano passeggeri in attesa ...