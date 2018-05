huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Giacinto Della Cananea, ideatore del Comitato di Conciliazione: 'Nulla di eversivo. Esiste già, ma...' - speranza58 : RT @HuffPostItalia: Giacinto Della Cananea, ideatore del Comitato di Conciliazione: 'Nulla di eversivo. Esiste già, ma...' - HuffPostItalia : Giacinto Della Cananea, ideatore del Comitato di Conciliazione: 'Nulla di eversivo. Esiste già, ma...' - Giacinto_Bruno : RT @LegaSalvini: ?? COMUNICATO STAMPA Sull’Euro la bozza del contratto di governo prevede, tra l’altro, che: “L’impianto della governance e… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) È uno dei punti del "Contratto" M5S-Lega che più ha fatto discutere. Ildiche si affianca - e in alcuni casi rischia di sostituire e scavalcare - al Consiglio dei ministri era già nelle carte fornite dal professora Luigi Di Maio.Intervistato da Rai Radio1, il docente commenta le critiche piovute suldi, dicendo che "esiste già, si chiama Consiglio di gabinetto". Con un distinguo: "Se neldici fossero persone che non fanno parte del Governo questa sarebbe una differenza importante rispetto al percorso che noi avevamo immaginato. Comunque ildiè simile al Consiglio di gabinetto previsto dal regolamento di Governo. Non c'èdi".Diverso il parere espresso da Graziano Delrio ai microfoni di Radio Capital. È "come ...