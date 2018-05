GF15 | la quinta puntata vede l' entrata della Pezzopane e della Moric

Blastingnews

: Stasera provvedimento disciplinare per un concorrente del #GF15. Ma va?! ?????? - davidemaggio : Stasera provvedimento disciplinare per un concorrente del #GF15. Ma va?! ?????? - IsaeChia : ‘#Gf15’, quinta puntata: #AidaNizar rientra nella Casa e non risparmia nessuno! #LuigiFavoloso squalificato,… - GIOURSO : RT @davidemaggio: Stasera provvedimento disciplinare per un concorrente del #GF15. Ma va?! ?????? -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Se qualcuno ipotizzava una partenza tribolata, con scuse da parte di Barbara D'Urso nei confronti del pubblico, costretto ad assistere a questa pessima esibizione di persone all'internocasa del, non è andata così. Entra l'onorevole StefaniaA portare una ventata di freschezza e di pulizia ci ha pensato la bellissima onorevole Stefania, che in quanto ad "altezza", batte tante belle figliole chepropria statura e bellezza hanno fatto emblema. Ha scelto di venire a trovare il suo amato Simone Coccia, fidanzato con lei da anni, così diverso per cultura ed estrazione sociale, che ha detto di lei la statura e rivelato anche il suo grande amore per lei ai compagni di avventura. I due stanno insieme da quattro anni, e da un mese sono divisi, data la scelta di Simone di partecipare al reality. Quando lui se la trova davanti, immobile perché non può fare un ...