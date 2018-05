Gf | Striscia sulla fuga degli sponsor | C' è un complotto contro la D' Urso?

Barbara d’Urso/ Striscia la Notizia sulla fuga di sponsor : "Un complotto ai suoi danni" (Grande Fratello 2018) : Barbara d’Urso si prepara a condurre una nuova puntata del Grande Fratello 2018, in onda questa sera su Canale 5. La conduttrice è stata criticata per la gestione del reality.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 21:22:00 GMT)

Gaza - Israele uccide 61 palestinesi sulla Striscia/ Usa - “morti sono colpa di Hamas” : Striscia di Gaza, scontri con Israele: si teme mattanza dopo Gerusalemme con la "Nakba" che ricorre oggi. Morta neonata palestinese, Hamas invita all'Intifada: Turchia ritira ambasciatore(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 18:40:00 GMT)

SCONTRI A GAZA : ALTRI MORTI SULLA Striscia/ Turchia caccia ambasciatori Usa e Israele : scatta indagine Onu : STRISCIA di GAZA, SCONTRI con Israele: si teme mattanza dopo Gerusalemme con la "Nakba" che ricorre oggi. Morta neonata palestinese, Hamas invita all'Intifada: Turchia ritira ambasciatore(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 16:35:00 GMT)

Israele lancia razzo sulla Striscia di Gaza : colpito tunnel Hamas : Israele lancia razzo sulla Striscia di Gaza: colpito tunnel Hamas Israele lancia razzo sulla Striscia di Gaza: colpito tunnel Hamas Continua a leggere L'articolo Israele lancia razzo sulla Striscia di Gaza: colpito tunnel Hamas proviene da NewsGo.

Israele lancia razzo sulla Striscia di Gaza : colpito tunnel Hamas : L'esercito israeliano ha colpito Gaza. Lo riferisce il sito del quotidiano israeliano Haaretz, che parla di esplosioni udite nel nord della Striscia. Secondo l'aviazione israeliana è stato colpito con ...

Tennis - Madrid Thiem interrompe la Striscia record di Nadal sulla terra rossa : 8 del mondo, che nell'altro quarto ha avuto la meglio in tre set del serbo Dusan Lajovic, piegato con il punteggio di 7-6 , 7/3, , 3-6, 6-3. Anderson è una 'bestia nera' per Thiem che ci ha perso ...

Tennis - Madrid : Thiem interrompe la Striscia record di Nadal sulla terra rossa : 8 del mondo, che nell'altro quarto ha avuto la meglio in tre set del serbo Dusan Lajovic, piegato con il punteggio di 7-6 , 7/3, , 3-6, 6-3. Anderson è una 'bestia nera' per Thiem che ci ha perso ...

Bari - proiettile a casa di Pinuccio : l'inviato di 'Striscia' indaga sulla parentopoli a Taranto : Alessio Giannone, alias Pinuccio, l'inviato di Striscia la notizia che da un paio di mesi si occupa dell'intreccio fra appalti, presunte assunzioni clientelari e politica a Taranto, con inchieste che ...

Bari - proiettile a casa di Pinuccio : l'inviato di 'Striscia' indaga sulla parentopoli a Taranto : Alessio Giannone da un paio di mesi si occupa dell'intreccio fra appalti, presunte assunzioni clientelari e politica, con inchieste che hanno portato anche...

Barbara D’Urso contro l’Isola : «Hanno negato cose vere - Striscia ha dimostrato che Eva Henger aveva ragione». E sulla Marcuzzi : «Ognuno fa il proprio lavoro come vuole» : Barbara D'Urso, Pomeriggio Cinque Finora si era trattenuta, evitando di prendere una posizione palese. Ora che l’Isola dei Famosi 13 è finita, però, Barbara D’Urso ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e di esprimersi in tono critico sulla gestione del canna-gate da parte del reality di Canale5. Ieri, a poche ore dal suo debutto alla conduzione del Grande Fratello, la popolare conduttrice ha detto la sua, schierandosi ...

Stefano Bettarini a Striscia dice la sua sulla prova tra Alessia e Jonathan : La Mancini ha ‘barato’ nella sfida contro Jonathan? Parla Bettarini a Striscia Circa due settimane fa c’è stata la prova all’Isola dei Famosi per decretare il mejor e peor della settimana. E in questa circostanza i due migliori naufraghi sono stati Alessia Mancini e Jonathan Kashanian. Motivo per cui i due si sono sfidati nuovamente, e a trionfare è stata la moglie di Flavio Montrucchio. Tuttavia molti telespettatori ...

SPARI SULLA Striscia DI GAZA/ Video - le accuse di Israele e gli "scudi umani" : Hamas: “Non ci arrendiamo”, Video, STRISCIA di GAZA, scontri con Israele: carri armati ad Eretz. Continua la lotta fratricida fra palestinesi e israeliani: 17 i morti fino ad ora(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 16:52:00 GMT)

Isola dei famosi - Striscia la notizia intervista Cecilia Capriotti : la verità sulla marijuana e Francesco Monte : L'inchiesta di Striscia la notizia sul caso dell'ex tronista Francesco Monte scoperto a fumare marijuana all'Isola dei famosi sembra arrivata a una svolta. Valerio Staffelli ha intervista l'ex ...

Perché Striscia la notizia ‘massacra’ l’Isola dei famosi? Ora c’è la risposta. Vanno in onda sulla stessa rete - ma il tg satirico ha dichiarato ‘guerra’ al reality e ad Alessia Marcuzzi dal principio. E adesso è venuta l’ora di rompere il silenzio : Da quando è iniziata l’Isola dei Famosi, Striscia la notizia non ha mai smesso di attaccare Alessia Marcuzzi e la produzione del reality. Il canna-gate, poi, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: reality praticamente ‘massacrato’ ogni sera, tra fuorionda, dichiarazioni di ex naufraghi e filmati inediti. Addirittura la prova dal Var per distinguere, parola per parola, cosa ha risposto Francesco Monte quando ...