Germania | stabili i prezzi al consumo

La Germania valuta un test medico obbligatorio per stabilire l’età dei rifugiati : Foto: Antonio Zambardino Un tribunale amministrativo tedesco sta vagliando l’ipotesi di introdurre un test medico obbligatorio per identificare l’età dei rifugiati. Obiettivo: sapere con certezza se questi siano maggiorenni o minorenni. La procedura attuale, in Germania, prevede un riconoscimento visivo effettuato da un pubblico ufficiale o da un assistente sociale e, solo in rari casi, è previsto il ricorso a un test medico per stabilire l’età ...