Gentiloni | per essere protagonisti in Europa non bisogna considerarla un fastidio

Gentiloni - uniti per la nostra libertà : ANSA, - ROMA, 13 MAG - "Ancora terrorismo. Ancora a #Parigi. Solidarietà alle famiglie colpite e alle autorità francesi. uniti per difendere la nostra libertà". Lo scrive il presidente del consiglio, ...

Attentato Parigi - Gentiloni : insieme per difendere la nostra libertà : "Ancora terrorismo. Ancora a Parigi. Solidarietà alle famiglie colpite e alle autorità francesi. Uniti per difendere la nostra liberta'". Lo scrive il presidente del consiglio, Paolo Gentiloni su ...

Gentiloni : gli italiani non vogliono deragliare dalle Ue. Populisti pericolosi : ... al risanamento dei conti, alla riduzione del debito; di apparire di nuovo - dopo una robusta e faticosa cura ricostituente - fragile davanti ai mercati; se mettesse in dubbio una politica migratoria ...

Terremoto Centro Italia - Gentiloni : sisma senza precedenti per il nostro Paese : L’evento tellurico che ha colpito il Centro Italia nel 2016 ha “dimensioni senza precedenti per l’Italia. Non abbiamo mai avuto una sequenza di 3-4 episodi maggiori e di decine di migliaia di eventi sismici della gravita’ che abbiamo avuto qui a partire dal 24 agosto 2016. C’erano stati altri terremoti, anche nell’Appennino, non sono mancate catastrofi naturali. Qui la sfida vera è venuta dal prolungarsi e dal ...

Perché Renzi candida Gentiloni premier : la figura che può compattare il Partito Democratico tentando di non fargli perdere troppe posizioni alle prossime , nuove, elezioni

Berlusconi : no appoggio esterno a governo M5s-Lega - Il Carroccio spera ancora - Di Maio corre verso le elezioni - Renzi lancia Gentiloni se ... : Dopo due mesi di tentativi per dare vita ad un governo espressione del Centrodestra, prima forza politica alle elezioni del 4 marzo, Forza Italia non può accettare nessun veto". Giorgetti: "Mai avuto ...

Di Maio : «Decreto per votare a giugno» Renzi : Gentiloni candidato premier Pd : «Il colpo di scena ora potrebbe essere che si mettano tutti d’accordo contro di noi. Sarebbe verosimile, magari era lì che volevano arrivare...»

Paolo Gentiloni - l'idea di fondere Pd e Leu : il rilancio disperato del centrosinistra : Mentre nel Pd sono tutti concentrati a studiare un piano per far fuori Matteo Renzi, Paolo Gentiloni sembra l'unico ad essersi accorto che la nave dem sta per andarsi a schiantare con il prossimo voto.

Il Pd guarda alle urne con il tandem Martina e Gentiloni. Resta aperto il nodo delle liste : Con una leadership pienamente legittimata e in grado non solo di dettare la linea politica ma anche di redigere le liste elettorali. 'C'è Martina candidato segretario in assemblea, si vota e vedremo ...

Sondaggi Politici : Salvini 22% - M5s 32%/ Governo per cambio legge elettorale? Italiani ‘tengono’ Gentiloni : Sondaggi elettorali Politici, ritorno al voto o Governo neutrale per cambio legge elettorale: Italiani "tengono" Gentiloni. Lega al 22%, M5s al 32%: sale Salvini, crolla Berlusconi(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 11:12:00 GMT)

Pd : Martina - Gentiloni personalità di primo piano per intero centrosinistra (2) : (AdnKronos) – Quanto alle liste, “sono ovviamente un tema -aggiunge Martina- ma non sono il cuore della partita. Farò di tutto perché ci si concentri sulla proposta al Paese. Il punto fondamentale è organizzare una reazione di squadra per rilanciare la sfida”. L'articolo Pd: Martina, Gentiloni personalità di primo piano per intero centrosinistra (2) sembra essere il primo su Meteo Web.

Pd : Martina - Gentiloni personalità di primo piano per intero centrosinistra : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – ‘Il Pd deciderà in assemblea come procedere. Il tema non è personale, ma il grande lavoro di squadra che c’è da fare. Gentiloni è una personalità di primissimo piano non solo del Pd ma del centrosinistra tutto”. Lo dice il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, ai microfoni di ‘Circo massimo’ su Radio Capital. L'articolo Pd: Martina, Gentiloni personalità di primo piano per ...

Colle - governo neutrale per voto. Gentiloni out : Un governo di tregua, in ogni caso neutrale, per cercare di arrivare all'inizio del 2019 e salvare così il Paese dall'esercizio provvisorio e dall'aumento dell'Iva. Ma serve un governo, anche nella ...