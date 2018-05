Genoa e Juventus | manca l’accordo per Perin | le ultime

Juventus-Perin - ostacolo Genoa : distanza tra richiesta ed offerta - la situazione : Mattia Perin potrebbe giocare con la maglia della Juventus nella prossima stagione, ancora però l’offerta al Genoa non è stata all’altezza La Juventus vuole Mattia Perin ed il portiere vuole vestire bianconero. Tutto apparecchiato per l’affare estivo dunque? Non proprio, perchè resta da convincere il Genoa con un’offerta congrua. La Juventus, rivela la Gazzetta dello Sport, ha proposto al club di Preziosi circa 12 milioni ...

Genoa - El Yamiq : 'Fiero di questa maglia. Stasera tiferò Juventus' : Io comunque venivo da una città i cui tifosi sono altrettanto focosi e famosi nel mondo per questo e vedere che questa passione c'è anche qua mi dà la carica e mi aiuta a lavorare ancora meglio'. Il ...

Benevento-Juventus 2-4 : i bianconeri salvati da Dybala Volo Fiorentina - crollo Roma Derby Samp-Genoa : live 0-0 : Partita equilibrata. Al 16’ gol della Joya, poi il pareggio di Diabaté. Primo penalty al 45’ assegnato con la var. Nuovo pari del maliano, ma poi un nuovo rigore trasformato dall’argentino e una prodezza di Douglas Costa chiudono la gara

Calciomercato - mal di pancia in casa Juventus - Milan - Torino e Genoa : Il campionato di Serie A è nella fase decisiva ma si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato. In particolar modo sono diversi i calciatori che soffrono di ‘mal di pancia’ e che al termine del campionato vorrebbero cambiare maglia. Partiamo dalla Juventus, tanta la concorrenza per Mario Mandzukic e che nella prossima stagione dovrebbe anche aumentare, per il croato potrebbero essere gli ultimi mesi con la Juventus. In casa ...

VIDEO / Napoli-Genoa (1-0) : highlights e gol. Mimmo Pesce esulta al gol di Albiol e la Juventus... (Serie A) : VIDEO Napoli Genoa (risultato finale -): highlights e gol della partita giocata tra le mura del San Paolo e valida nella 29^ giornata della Serie A. Le immagini salienti del match.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 10:02:00 GMT)

