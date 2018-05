Gelatine di frutti di bosco e succo d’arancia

Blastingnews

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Chi non ha mai mangiato una montagna didi frutta quando era bambino alzi la mano! Nessuno? Non c’è da sorprendersi! Infatti queste caramelle sono tra le preferite di grandi e piccini, grazie alla loro infinita morbidezza e al loro intenso aroma. E potete cucinarle a casa vostra con pochi ingredienti e con tanta frutta, deliziosa e fresca, scelta da voi presso il vostro rivenditore di fiducia o, se siete fortunati, nel giardino di casa vostra. Sensazionale, non è vero? Quindi, se volete preparare con le vostre mani delledidi, seguite il procedimento qui di seguito. Difficoltà: media...