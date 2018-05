Gazebo e click dopo il contratto | l' apparenza che inganna due volte

huffingtonpost

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Il "" è nefasto, non ci piove. Ma c'è qualche altra nefandezza che merita di essere segnalata tra le tante cose discutibili, irregolari, strampalate, dilettantesche che in questi giorni accompagnano il cammino dei nostri "dioscuri" Salvini e Di Maio.Compresa una che sta, per così dire, sullo sfondo: l'annuncio dei(leghisti) e dei(pentastellati) che dovrebbero concludere l'iter della nuova alleanza di governo. Ammesso, e non concesso, che a quella conclusione si arrivi davvero.Inquella consultazione sembrerebbe un gesto di democrazia. Perfino di iper-democrazia. Una procedura di ascolto chiamata a offrire una voce a tutti quei militanti che ci tengono a dire la loro e a cui non bastano le forme e i rituali della rappresentanza, ormai così poco alla moda.In, appunto. Ma quell'nasconde almeno due inganni. Il ...