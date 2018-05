Galaxy S10 avrà lo schermo con una risoluzione altissima

Il display del Samsung Galaxy S10 farà la differenza? Primi raffronti con il Galaxy S9 : Emergono anche oggi 15 maggio alcune indiscrezioni relative al nuovo Samsung Galaxy S10. Nonostante manchino ancora diversi mesi alla sua presentazione ufficiale, infatti, gli addetti ai lavori stanno già raccogliendo tutti gli indizi possibili per comprendere quali possano essere gli elementi in grado di fare la differenza rispetto al Galaxy S9. Dopo un primo report condiviso con voi nella giornata di ieri, stavolta tocca concentrarsi sulla ...

Il Samsung Galaxy S10 potrebbe avere uno schermo con densità di oltre 600 PPI : Una delle ultime "voci" sulle possibili feature del Samsung Galaxy S10 sostiene che il device potrà contare su uno schermo con una densità superiore a 600 PPI L'articolo Il Samsung Galaxy S10 potrebbe avere uno schermo con densità di oltre 600 PPI proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy S10 si “sfidano” per il sensore di impronte integrato nel display : In casa Samsung potremmo dover attendere Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus per vedere il sensore di impronte integrato nel display. Secondo le ultime, Galaxy Note 9 potrebbe disporre di un classico sensore posizionato sul retro. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy S10 si “sfidano” per il sensore di impronte integrato nel display proviene da TuttoAndroid.

Una marcia in più il Samsung Galaxy S10 : le ultime sul lettore impronte in-display : Non mancano mai le indiscrezioni sul conto del Samsung Galaxy S10, il prossimo flagship dell'azienda sudcoreana, di cui ci ha fornito le ultime notizie il sempre preparato portale SamMobile, su cui siamo spesso soliti fare affidamento quando c'è da trattare un qualsiasi leak proveniente dal mondo dei dispositivi griffati dal noto brand asiatico. Questa volta le speculazioni riguardano il lettore di impronte digitali incastonato nel display, che ...

Samsung Galaxy Note9 - Galaxy S10 e Galaxy X : uscita e specifiche (rumor) : L’azienda sudcoreana si prepara ad un fine 2018 e un inizio 2019 che probabilmente non dimenticheremo facilmente grazie all’introduzione di tre modelli che dovrebbero portare diverse novità tecnologiche a partire dal Samsung Galaxy Note9 che dovrebbe essere il primo device ad essere dotato di sensore di impronte digitali sotto il display. A seguire il lancio del Note sarà il modello del decennale, il Galaxy S10 che dovrebbe essere ...

Samsung Galaxy S10 : uno smartphone che va 'oltre' - ecco le anticipazioni Video : Samsung S10 è ancora lontano? Non esattamente. Nel mondo della tecnologia il tempo corre veloce ed il momento esatto in cui viene svelato S9 coincide con quello in cui inizia l'attesa per il modello successivo. Funziona così. Soprattutto se si considera che il modello presentato dal colosso coreano nel 2018 non rappresenta certo una grande evoluzione rispetto ad S8. Si è scelto di intraprendere la strada della continuita', provando a bissare il ...

Galaxy S10 - il dopo S9 - arriverà a gennaio 2019 per lasciare spazio allo smartphone pieghevole : Samsung dovrebbe annunciare in netto anticipo l’uscita del prossimo smartphone top di gamma Galaxy S10 perché presenterà successivamente anche lo smartphone pieghevole.Quasi tutti gli anni Samsung lavora sodo per presentare i suoi nuovi smartphone top di gamma prima della concorrenza più agguerrita (vedi Apple) e in tempi sempre più brevi: basti pensare che Galaxy Note 8 e Galaxy S9, S9+ sono arrivati qualche settimana prima del ...

Samsung Galaxy S10 Beyond : primi rumors sul nuovo dispositivo/ Camera frontale 3D e senza notch? : Samsung Galaxy S10 Beyond: primi rumors sul nuovo dispositivo. Camera frontale 3D e senza notch? Alcune indiscrezioni sul nuovo telefonino della multinazione coreana(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:10:00 GMT)

Anticipato il Samsung Galaxy S10 per colpa del Galaxy X? Le ultime ipotesi : Prendono una piega decisamente importante le indiscrezioni relative al Samsung Galaxy S10, di cui il magazine sudcoreano 'The Bell' avrebbe affermato sarà presentato in anticipo, a cavallo del mese di gennaio prossimo. C'è una spiegazione logica a quanto appena descritto: il colosso di Seul avrebbe avviato la richiesta di fornitura della componentistica interna destinata al Samsung Galaxy S10 per il mese di ottobre, e del Galaxy X per quello di ...

Samsung Galaxy S10 potrebbe essere presentato a gennaio - a causa di Galaxy X : Il lancio di Samsung Galaxy S10 dovrebbe essere anticipato a gennaio 2019 per lasciare spazio a Galaxy X, il primo smartphone pieghevole che potrebbe arrivare al MWC 2019. L'articolo Samsung Galaxy S10 potrebbe essere presentato a gennaio, a causa di Galaxy X proviene da TuttoAndroid.

Nuove informazioni su Samsung Galaxy S10 e sul lettore di impronte di Galaxy Note 9 : Scopriamo il nome in codice di Samsung Galaxy S10, alcune novità che potrebbe introdurre e il possibile funzionamento del lettore di impronte nello schermo di Samsung Galaxy Note 9. L'articolo Nuove informazioni su Samsung Galaxy S10 e sul lettore di impronte di Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Oltre i limiti attuali il Samsung Galaxy S10 : nome progetto ed altre caratteristiche : Si riprende a discutere del futuro Samsung Galaxy S10, un dispositivo sicuramente lontano nel tempo, ma che già sta catturando diverse attenzioni da parte degli addetti ai lavori. In particolare, dalle pagine del portale locale 'thebell.co.kr', è già venuto fuori il nome in codice del progetto, che sembra essere stato definito 'Beyond', che in inglese significa 'Oltre'. Un qualcosa che va al di sopra di quanto finora realizzato, e per questo ...

Galaxy X e Galaxy S10 sono smartphone diversi : pieghevole solo il primo : Altro che incognita, il Galaxy X si sta delineando sempre più con le poche e sporadiche notizie che trapelano ed è ormai certo che sarà uno smarthpone pieghevole ben diverso dal Galaxy S10 che manterrà il design della lineup sudcoreana. Ecco cosa sappiamo ad oggi dei due smartphone Android. Galaxy X: pieghevole da 7 pollici con tre display Le notizie, rare e minime, sul Galaxy X degli ultimi giorni riguardano i display, pare ben tre, ciascuno da ...

