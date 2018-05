Frasi scioccanti di Fabrizio Corona | ' per la prima volta ho provato dolore'

Blastingnews

(Di mercoledì 16 maggio 2018)ha deciso di raccontarsi sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, in una lunga intervista che sara' in edicola da mercoledì 16 maggio. L'ex re dei paparazzi, dopo ben due anni di silenzio, racconta di quando venne arrestato, il 10 ottobre di due anni fa, per aver nascosto, nel controsoffitto della casa di una sua collaboratrice, una somma di denaro pari a 2milioni e 684mila euro. Una scelta sbagliata, che ha causato un nuovo putiferio in casa. Lo stesso ha definito, il periodo vissuto, una vera e propria guerra, raccontando di essere stato arrestato proprio sotto agli occhi del figlio, al quale ha più volte ripetuto che ce l'avrebbe fatta. Il tutto è accaduto a distanza di poche ore dal ritrovamento del denaro e la successiva telefonata del suo legale, Ivano Chiesa, il quale lo avrebbe avvisato che, ilpossibile, si sarebbe dovuto ...