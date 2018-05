Francia | evaso dal carcere di Brest detenuto radicalizzato

ilgiornale

: #ULTIMORA FRANCIA: Detenuto di 21 anni è evaso questa mattina durante un trasferimento per motivi medici a Brest: E… - NewsTG_ : #ULTIMORA FRANCIA: Detenuto di 21 anni è evaso questa mattina durante un trasferimento per motivi medici a Brest: E… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Undeldi, in Bretagna, segnalato come "pericoloso per la sicurezza dello Stato" è. La fuga è avvenuta durante un trasferimento per una visita medica.Il giovanedi 21 anni, tale Anthony Pondaven, è stato condannato per reati comuni, ma in cella si èa tal punto da essere ritenuto socialmente pericoloso. La scorta lo ha condotto fino all'entrata dell' ospedale Morvan. Ma era proprio qui che aveva architettato la fuga. Facendo finta di allacciarsi la scarpa, il giovane si è divincolato dalla presa dei poliziotti ed è riuscito a fuggire.Ad attenderlo, una Peugeot 306. Un agente è riuscito a placcarlo e buttarlo a terra. Ma non è servito a niente. Ilha fatto in tempo a rialzarsi, riprendersi e a scappare all'interno dell'auto con a bordo i complici dell'evasione. Come scrive Ticino online, secondo Ouest-France, le ...