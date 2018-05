Ford Fiesta - Al volante della nuova Active 1 0 Ecoboost

quattroruote

: In arrivo la Active, versione crossover della Ford Fiesta - alvolante_it : In arrivo la Active, versione crossover della Ford Fiesta - Autosas : ?? Indeciso tra #FiestaActive e #FiestaStLine??? Tranquillo qui puoi trovare qualche risposta alle tue domande! ??… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Le Suv hanno cambiato a tal punto il mercato globale da portare diverse Case a trasformare la propria gamma, creando anche specifiche versioni di familiari e compatte che strizzano l'occhio all'off-road. Un esempio è lache, preparandosi alla futura transizione che porterà a una svolta radicale per la gamma, ha introdotto la famiglia, la cui progenitrice è ladi settima generazione che abbiamo provato proprio nella sua versione ispirata alloff-road sulle stradeProvenza.Sognando le Suv. Un profilo in plastica nera che corre lungo tutta la fiancata sottolinea lanimocongiungendosi con paraurti specifici. Pensata per il tempo libero, la cinque porte tedesca dispone di dettagli curati, come gli inserti a effetto alluminio per le minigonne e i paraurti che ricordano visivamente le protezioni per il sottoscocca delle vere fuoristrada. Questi ...