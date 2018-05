Ford Fiesta Active | la bestseller diventa crossover

Ford Fiesta Active - la compatta diventa crossover : ROMA - La settima generazione di Fiesta ha portato la bestseller , europea, Ford verso una nuova maturità . Tuttavia nel 2018 una declinazione 'sport utility oriented' è imprescindibile per qualsiasi modello, così Ford lancia sul mercato Fiesta Active . Un crossover urbano che va ad affiancare il Suv compatto EcoSport, per nuova ...

Ford - Al volante della Fiesta ST - VIDEO : Il leggendario track 7 sul circuito di prova della Ford a Lommel, in Belgio, è stato il terreno ideale per mettere alla prova la nuova Fiesta ST. Un tracciato molto tecnico, stretto e tortuoso, ricco di saliscendi, perfetto per far schizzare alle stelle il tasso di adrenalina, dove sono stati plasmati alcuni dei modelli più leggendari dellOvale blu: dalla Focus RS, alla intramontabile Mustang. Sfida alle hot hatch. Lobiettivo era quello di ...