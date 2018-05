Fonti M5S | Contratto ultimato

Fonti M5S - contratto per governo con Lega a buon punto ma nodo Ue : Roma, 15 mag. , askanews, D'accordo che i trattati Ue vadano ridiscussi ma ancora distanti sulla direzione in cui rivederli. È il tema dell'Europa, informano Fonti M5S, uno dei 'pochissimi' punti ...

Governo : Fonti M5S - premier sarà nome terzo ma ‘triumvirato’ di fatto : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – Un nome terzo, di altro profilo e con un’impronta politica forte. “Non un tecnico alla Monti, per intenderci”. Mentre si avviano i tavoli tecnici per mettere a punto un possibile programma di Governo, fonti autorevoli del M5S spiegano all’Adnkronos che il nodo della premiership si sbroglierà così: attraverso un nome terzo indicato per Palazzo Chigi -nome gradito a Lega e Movimento e che ...