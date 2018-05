calcioweb.eu

: Fonti #M5S: 'Contratto ultimato' - Adnkronos : Fonti #M5S: 'Contratto ultimato' - TgLa7 : Governo:fonti M5S, da flat tax benefici per ceto medio. Elemento interessante, c'e' fortissima convergenza - riotta : Fonti @luigidimaio #M5S confermano gradimento del partito e Casaleggio a premier Giampiero Massolo. Sarebbe un nome… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Il contratto è ultimato. Lo stiamo rileggendo per rivedere delle piccole cose, soprattutto nella parte iniziale, e non dare adito a interpretazioni sbagliate”. Lo dice Rocco Casalino, capo comunicazione M5S e al tavolo tecnico 5Stelle-Lega, rientrando a Montecitorio.“Siamo rivedendo le ultime cose – aggiunge – speriamo di darle tra un paio d’ore a Salvini e Di Maio” per far sì che passi il vaglio dei due leader. A chi gli domanda se ci sarà bisogno di apporre le firme dei due davanti a un notaio, risponde: “E’ probabile, ne ho sentito parlare ma non so se si farà”. Quanto al voto sulla piattaforma Rousseau, “i tempi delle votazioni vanno ancora decisi”. L'articoloM5S: “Contratto ultimato” CalcioWeb.