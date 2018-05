ilgiornale

: Spogliatoio distrutto, allenatori e giocatori feriti Paura anche per #Ruipatricio Punti di sutura per Bas #Dost… - DiMarzio : Spogliatoio distrutto, allenatori e giocatori feriti Paura anche per #Ruipatricio Punti di sutura per Bas #Dost… - DiMarzio : Follia #Sporting: arrestati 21 ultras. Tutti gli aggiornamenti: - canalesportiv : Follia ultra a Lisbona: giocatori dello Sporting pestati in allenamento -

(Di mercoledì 16 maggio 2018). Un gruppo di circa 50 tifosi, tutti incappucciati, hanno fatto irruzione nel centro sportivo del club portoghese per aggrediree staff tecnico nel corso dell'.Il comunicato e l'aggressioneLa società "condanna con fermezza gli aventi che si sono verificati all'Accademia- si legge sull'account Facebook del club - In nessun caso possiamo tollerare atti di vandalismo e aggressione nei confronti degli atleti, allenatori e staff tecnico, né atteggiamenti criminosi che non rendono onore allo".Loha aggiunto di essere al lavoro per individuare "la piena responsabilità" e chiede sanzioni per coloro che hanno agito "in maniera deprecabile". In una foto che circola sui social network si vede Bas Dost, calciatore olandese, con una ferita in testa. L'aggressione da parte dei tifosi è ...