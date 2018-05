Flixbus : sbarca in Usa - da 31 maggio nuovi collegamenti in 28 città : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Dopo aver rivoluzionato il settore della lunga percorrenza in Europa, Flixbus esporta il suo modello di business unico negli Stati Uniti. A cinque anni dal lancio in Europa, gli autobus verdi faranno il loro esordio a partire da giovedì 31 maggio in 28 città americane, tra cui Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, San Diego e Phoenix. Obiettivo: arrivare a operare 1.000 collegamenti giornalieri entro il 2018. ...

Flixbus : sbarca in Usa - da 31 maggio nuovi collegamenti in 28 città (2) : (AdnKronos) – Flixbus conta attualmente 300 aziende partner in tutta Europa, molte delle quali sono piccole imprese a conduzione familiare. Nei 28 mercati in cui opera, Flixbus ha già creato oltre 7.000 posti di lavoro. In questa prima fase di attività negli Stati Uniti, il servizio sarà affidato a sei operatori locali.”Siamo lieti di collaborare con una realtà innovativa e dinamica come Flixbus, che permetterà ad aziende come TCS di ...