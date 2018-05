Fisco | Ag Entrate e Commercialisti | in regioni tavoli congiunti per più dialogo

calcioweb.eu

: Lo sceicco ha finanziato l’acquisto di una palazzina al rampollo di un ex funzionario dell’Agenzia delle Entrate. P… - reportrai3 : Lo sceicco ha finanziato l’acquisto di una palazzina al rampollo di un ex funzionario dell’Agenzia delle Entrate. P… - LavoroFisco : Fisco: Agenzia delle Entrate e dottori commercialisti. Nelle Regioni tavoli congiunti per promuovere il dialogo: - FPazzy : RT @IlReverendo71: Medjugorje, giro d'affari da 11 miliardi di €, il 70% delle entrate sfugge al fisco. Sarà che sfina e sta su tutto, ma p… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Più, più collaborazione: nasce all’insegna di questi obiettivi la piattaforma comune tra Agenzia dellee dottoriper favorire il confronto tra amministrazione e professionisti. Il direttore dell’Agenzia delle, Ernesto Maria Ruffini, e il presidente del Consiglio nazionale dei dottorie degli esperti contabili, Massimo Miani, si legge in una nota, hanno dato il via ad un protocollo d’intesa che, per ogni Direzione regionale dellee per l’insieme degli Ordini territoriali deiper ogni regione, prevede l’istituzione di un ‘tavolo congiunto’: un canale di comunicazione sempre aperto grazie al quale professionisti e Agenzia potranno confrontarsi per individuare insieme soluzioni in grado di rendere più efficienti le rispettive attività.Il ...