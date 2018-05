Finale Europa League Marsiglia-Atletico Madrid | formazioni | diretta e dove vederla in tv

Finale Europa League - dove vedere Ol. Marsiglia-Atletico Madrid in Tv e in streaming : A Lione si sfidano i francesi guidati da Rudy Garcia e gli spagnoli di Diego Pablo Simeone L'articolo Finale Europa League, dove vedere Ol. Marsiglia-Atletico Madrid in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Marsiglia-Atletico Madrid - Finale Europa League 16 maggio 2018 : diretta su Sky e Tv8 : Stasera, mercoledì 16 maggio, Sky Sport 1, Sky Supercalcio, Sky Calcio 1, Sky Sport Mix e, in chiaro, Tv8 trasmetteranno in diretta dal Parc Olympique di Lione la finale di Europa League Olympique Marsiglia-Atletico Madrid. Calcio di inizio alle 20.45.La telecronaca sarà affidata a Massimo Marianella, affiancato al commento da Massimo Ambrosini; a bordocampo e per le interviste, Massimiliano Nebuloni e Alessandro Alciato. News e ...

Finale Europa League - la missione del Cholo Simeone : Due anni fa, dopo la seconda Finale di Champions League in tre anni, le riflessioni sull'Atletico Madrid e sul Cholismo avevano preso una strada piuttosto decisa: alla squadra di Diego Simeone ...

Probabili formazioni/ Marsiglia Atletico Madrid : quote - le ultime novità live (Finale Europa League) : Probabili formazioni Marsiglia Atletico Madrid: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre nella finale di Europa League. Rudi Garcia con il dubbio Mitroglou(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 07:35:00 GMT)

Europa League - il Parc Olympique Lyonnais ospita la Finale tra Atletico e Marsiglia : ecco le quote William Hill : Tutto pronto per la finale di Europa League tra Atlético Madrid e Marsiglia, ecco le quote William Hill per la gara di Lione Ultimi elettrizzanti momenti di attesa: anche questa edizione di Europa League è giunta al termine e domani sarà svelato il nome del vincitore. Mercoledì al Parc Olympique Lyonnais Atlético Madrid e Marsiglia scenderanno in campo per lo scontro finale. Sulla panchina di entrambe le squadre due vecchie conoscenze della ...

Dieci buoni motivi per seguire la Finale di Europa League : Il 16 maggio, a Lione, viene assegnata la prima Coppa della stagione, l’Europa League, in diretta alle 20.45 su quattro canali di Sky Sport, che mette di fronte Atletico Madrid e Olympique Marsiglia. Ecco Dieci buoni motivi per seguirla: 1) I due allenatori sono tipi tosti e li conosciamo bene. Diego Simeone, 48 anni, argentino, detto il Cholo (parola di origine atzeca che corrisponde a meticcio), dal 2011 guida l’Atletico Madrid, ha giocato in ...

Europa League - Simeone convoca 20 giocatori per Finale con Marsiglia : Il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone ha convocato 20 giocatori per la finale di Europa League contro l’Olympique Marsiglia in programma mercoledì 16 maggio a Lione. Questo l’elenco: Portieri: Oblak, Werner, Dos Santos. Difensori: Godin, Filipe Luis, Savic, Vrsaljko, Lucas, Juanfran, Gimenez. Centrocampisti: Thomas, Koke, Saul, Gabi, Vitolo. Attaccanti: Griezmann, Torres, Correa, Costa, Gameiro. (AdnKronos) L'articolo ...