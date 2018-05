Fiera Campionaria di Padova | Auto elettriche? Servono più incentivi e agevolazioni fiscali

L’Italia dei sapori alla Fiera Campionaria di Padova 2018 : Undici regioni rappresentano fino a domenica 20 maggio a Padova il meglio della tipicità dell’enogastronomia italiana nel Salone dei sapori e del turismo enogastronomico che al padiglione 7 della Fiera Campionaria offre ai visitatori degustazioni e possibilità di acquisto (ingresso gratuito agli 11 padiglioni dalle ore 16,30 alle 24 nei feriali e dalle 10 alle 24 nel week-end). Oltre alle proposte per la casa, per i bambini (oggi lunedì dalle ...

Aperta a Padova la Fiera Campionaria : Aperta stamane alla Fiera di Padova la Campionaria del 99° anno, data storica rievocata sia nel padiglione della Grande Guerra sia in una mostra sul Centenario della prima Campionaria italiana nata proprio a Padova (in Prato della Valle) nel giugno 1919. A inaugurarla il presidente di Geo SpA Andrea Olivi che ha ribadito il ”Ruolo imprescindibile della Fiera come volano dell’economia e di sperimentazione per il territorio, fin dagli albori ...

Fiera Campionaria d Padova 2018 : un mondo di esperienze al via da domani : 11 padiglioni, 800 espositori di 25 Paesi su 90.000 metri quadrati e 221 eventi (su 100 ore complessive di manifestazione): è il modo migliore per la Fiera di Padova di dimostrare che nonostante l’avvicinarsi ai 100 anni è ancora giovane e vitale. Con questi numeri la Fiera Campionaria di Padova 2018 apre sabato 12 maggio per 9 giorni con ingresso gratuito dalle 10 a mezzanotte sabato e domenica e dalle 16,30 a mezzanotte nei feriali. La ...

La Grande Guerra in mostra alla Fiera Campionaria di Padova : Se Padova divenne capitale della Grande Guerra, è perché il 27 ottobre 1917, terzo giorno della battaglia di Caporetto, il comando dell’Esercito italiano lasciò Udine per trasferirsi a Padova dove rimase per un anno fino all’armistizio siglato proprio qui. Con una mostra di mille metri quadrati la Campionaria 2018 dal 12 al 20 maggio con ingresso libero (dalle 10 alle 20 nei week-end e dalle 16,30 alle 24 nei feriali) rievoca al padiglione ...

Fiera Campionaria di Padova 2018 : un mondo di esperienze : La Fiera Campionaria di Padova 2018, l’ultima a due cifre prima dell’edizione dei 100 anni che si terrà nel 2019, presenta dal 12 al 20 maggio 11 padiglioni, 800 espositori di 25 Paesi su 90.000 metri quadrati con 180 eventi (su 100 ore complessive di manifestazione): oltre 20 al giorno. E, come avviene ormai da molti anni, si entra gratis in Fiera dalle 10 a mezzanotte sabato e domenica e dalle 16,30 a mezzanotte nei giorni feriali. La Fiera ...

Al via la quinta edizione della Fiera Campionaria Magia del Fare - convegni e spettacoli fino a martedì : Avezzano. Taglio del nastro tra gli applausi per la quinta edizione della fiera campionaria. Ieri mattina in tanti si sono dati appuntamento nel centro fieristico del nucleo industriale per l'...

Inaugurata la Fiera Campionaria "Sardegna Expo Mediterraneo" : 150 espositori : ... all'interno del quartiere di viale Diaz numerose iniziative musicali, rassegne eno-gastronomiche, spettacoli, teatro con la compagnia Is Mascareddas, ancora i casting di Miss Italia con la Venus Dea ...

Spezia Expò - è l'ultimo giorno per la Fiera Campionaria - Foto : La Spezia - A otto giorni dell'apertura, avvenuta il 17 marzo, la 43esima edizione della Fiera Campionaria di Primavera si avvia alla chiusura. A Spezia Expò oggi è infatti l'ultimo giorno utile per ...

Vescovo e sindaco inaugurano la Fiera Campionaria : La Spezia - Con taglio del nastro affidato al sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, è stata inaugurata questa mattina a Speziaexpò la Fiera Campionaria, la più grande rassegna della provincia ...